Tamara Dávila: Dictadura quiere eliminar todo asomo de libertad, condena masivas detenciones

La excarcelada política considera que la dictadura de Nicaragua es capaz de cualquier cosa y quiere acabar con cualquier tipo de libertad

La excarcelada política y desterrada por la dictadura Ortega Murillo, Tamara Dávila, en 100% Súper Chat compartió que el régimen es capaz de cualquier cosa con tal de erradicar cualquier asomo de libertad, como la política, la religiosa y la ideológica.

“Varios de los 222 le llamamos la noche de los cuchillos largos a la del 3 de mayo, fue realmente una noche en la que muchos no dormimos, al igual que ustedes”, dijo sobre el estado de terror que impuso Daniel Ortega capturando a 57 ciudadanos, entre ellos periodistas, opositores y líderes campesinos.

“Quiere eliminar todo asomo de libertad, muestra el afán de la dictadura para aniquilar en las personas cualquier asomo de libertad, porque algunos de los relatos que he logrado leer de las personas, de las 57 que fueron secuestradas, en los interrogatorios lo que les preguntaban era que por qué había ido a misa el jueves, un Jueves Santo, eso es sinónimo de pecado ir a misa y de persecución”, señaló.

Asimismo, dijo que otra gente fue secuestrada porque le habían dado like a un Tweet de alguien que había opinado lo que cualquiera puede opinar en cualquier lugar del mundo.

“Es realmente inverosímil el tipo de acusaciones y el tipo de restricciones que Ortega está ejerciendo en el país. Ha sido desde el 2018 que ha mostrado su lado más criminal, pero ahora cada día sigue mostrando su afán por criminalizar cualquier tipo de libertad, de cualquiera que sea: de credo, de política, de asociación, no importa si sos de esta ideología o de la otra, ahora Ortega va tras cualquiera que a él le parezca que está haciendo algo, que es ese algo puede ser cualquier cosa que solo está en la cabeza de ellos”, prosiguió Tamara Dávila.

Por otro lado, afirma que Ortega busca sembrar terror y miedo, asimismo, dice que “la dictadura ha demostrado ser capaz de todo, así que podemos esperar de todo, hasta lo inimaginable. El hecho de que le quites a un ciudadano su derecho de vivir en su país eso es inimaginable, lo que está buscando es que todo el mundo se vaya del país y por eso le está negando el derecho a los ciudadanos, violando como siempre los convenios internacionales”.

Dávila habla de la política de puertas giratorias, pues afirma que suelta a unos ciudadanos y agarra a otros desde el 2018, porque “tiene terror a perder el poder y sabe que la única que lo sostiene son las fuerzas de las armas.

La salida

Dávila insiste en que siguen trabajando para salir de esta situación por la vía cívica y democrática, “porque Ortega no quiere dejar el poder tenemos que presionarlo como lo hemos venido haciendo: denunciando, uniéndonos, no importa, no tenemos que pensar igual, no tenemos que vestir la misma ropa, pero sí tenemos en común el deseo regresar a nuestro país y poder vivir en paz, tenemos el común denominador de querer vivir en democracia”.

Por otro lado, afirma que Ortega y Nicaragua están aislados diplomáticamente y que le preocupa que “Ortega no habra canales de comunicación se está quedando aislado y nosotros también”.

Ella considera que, aunque Estados Unidos no tendrá embajador en Nicaragua, eso no significará que bajará la presión sobre Ortega, pues “las sanciones no han parado desde el 2018 y es el mecanismo internacional que hay”.

“Yo creo que eso no va a parar y no depende de nadie más que del actuar de Ortega y de su círculo, si no hay diálogo con los distintos países con los que tranza económicamente falta de apertura de ti gres en el país estacionado y por supuesto eso puede seguir porque él no cambia su actuar”, insistió.

“¿Cómo es posible que Daniel Ortega espere que no haya respuestas de los demás países cuando tiene un obispo preso? Cómo es posible que no piense que los demás países no van a reaccionar cuando está incumpliendo las normas en materia de migración, no deja entrar a los ciudadanos, les quita sus nombres, sus apellidos”, dijo Tamara Dávila.

También aseguró que, aunque geográficamente la oposición está dispersa, la unidad es fundamental, “porque no hay un panorama electoral de por medio, pero sí hay un panorama político de intentar tener unos ejes comunes, temas comunes que siguen siendo los mismos. Debemos evitar estar distrayéndonos en discusiones ideológicas que le hacen el juego a la dictadura”.