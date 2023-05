Félix Maradiaga: no hay tiempo y dinero para elección de liderazgos, no se busca a un Guaidó de Nicaragua

El excarcelado político Félix Maradiaga dijo en 100% Entrevistas que urge conformar un Grupo Colegiado de Opositores que cabildeen y sean el punto de contacto con la comunidad internacional. Señala que se debe conformar con urgencia y que no hay tiempo para elecciones de liderazgo, pues no se busca un Juan Guaidó, sino un grupo de trabajo.

Maradiaga asegura que esa propuesta la hizo desde hace cuatro años, cuando dijo que había que pasar de la fase autoconvocada, improvisada, “que fue preciosa, que fue muy linda, que sin su rebelión de abril que nadie la convocó, que nadie la dirigió, tenía que pasar una fase de mayor orden”.

“En enero del 2019 dije que los niveles de represión iban a llegar a un punto tan alto que no podíamos necesariamente desde Nicaragua colocar todos los esfuerzos de incidencia que teníamos que tener un equipo colegiado fuera de Nicaragua, por razones de seguridad. Y tercer punto que la comunidad internacional me lo ha dicho en cada una de las reuniones que he tenido en Ginebra, Naciones Unidas, en Nueva York, me lo han recordado recientemente en mi visita a las autoridades de Canadá, he regresado de Ottawa hace dos semanas y ya son varios años que nos están pidiendo un equipo compacto colegiado de opositores nicaragüenses que podamos ser el punto de contacto de esta comunidad internacional”, señaló con detalles.

Maradiaga asegura que para poder mover la agenda de presión a la dictadura se necesita ese equipo que él llama punto de contacto, “el nombre no es importante es compatible con otras ideas que han tenido grupo opositores que se formaron en ausencia de nosotros, cuando estábamos sufriendo la terrible cárcel se formaron ciertos grupos de naturaleza más asamblearia y esta propuesta de la vocería, de la mesa de trabajo, del equipo, es totalmente compatible”.

Sin embargo, el excarcelado político asegura que hay que tomar “con seriedad, con rapidez, con sentido de urgencia este equipo de cabildeo que tenga el respaldo de los grupos organizados”.

Cómo escoger al grupo colegiado de opositores

En cuanto a quién los escogería, dijo: “creo que no hay tiempo para volver a hacer un ejercicio enorme, no hay recursos económicos, no hay mecanismos electorales, sepamos que el único ilegítimo es Ortega y el pueblo de Nicaragua sabe cuáles son los grupos que han estado trabajando”.

Insistió en decir “hagamos un grupo colegiado y sobre la marcha vamos a ir corrigiendo las debilidades que se puedan dar (...) mi propuesta es muy sencilla es muy práctica”.

Maradiaga apunta a que todo el mundo sabe quién representa a quién y asegura que en la oposición “hay organizaciones de gran prestigio” y mencionó al Movimiento Campesino, la Unidad Nacional, la Alianza Cívica y su organización La Unión Autoconvocada.

“Yo respeto otras ideas pero esas ideas son carísimas, no hay tiempo para eso, a mí me parece realmente que tenemos que tener un mayor sentido de urgencia”.

Indicó que “Ya no hay candidaturas, ya no hay elecciones, aquí no estamos buscando ningún candidato, que quede claro, no estamos buscando el Guaidó de Nicaragua. Estamos buscando un equipo técnico de trabajo que movilice la agenda. Habrá tiempo para los temas electorales más amplios. En este momento el enfoque es sacar a Ortega”, prosiguió.

Sentido de urgencia

Para Maradiaga se debe dar a la comunidad internacional el punto de contacto de este equipo técnico de la oposición, “, rostros, nombres, equipo con el que puedan interactuar. No pretendo tener todas las respuestas sería arrogante, sería pretencioso de mi parte, he puesto una idea basada en mis largos años de trabajo con la comunidad internacional. Yo entiendo que personas que tal vez tienen con mucha buena intención con este tipo de ideas, pero probablemente no conocen directamente la urgencia que hay de poder estructurar esta vocería, repito, hay distintas organizaciones”.

Asegura que ya puso la propuesta y espera que otras personas enriquezcan las ideas, pues no se considera dueño de la verdad y “simplemente creo que es importante moverse rápido hacia los objetivos que mencioné al inicio de esta entrevista, hay que internacionalizar la lucha contra Ortega, hay que aislarlo financieramente y hay que trabajar en rutas de búsqueda de justicia y de no impunidad, ese es un trabajo técnico, es un trabajo político y es un trabajo de incidencia que tenemos que hacer en equipo”.

Maradiaga insistió en que no buscan un Guaidó, sino un equipo técnico de trabajo “que tienen los contactos, que tienen el trabajo y que tienen las relaciones que ya están bastante avanzadas”.

También afirma que hay que tener cuidado de no hacer una estrategia que le habla solo a los exiliados, porque “el elemento fundamental de nuestro esfuerzo son los millones de nicaragüenses que están dentro de Nicaragua, que sufren desempleo, que sufren represión, que no pueden levantar una bandera, que no pueden ir a misa con tranquilidad, que no pueden ir a un vía crucis. Los que estamos afuera tenemos una tarea importante porque no podemos permitir que los hermanos dentro de Nicaragua se sigan exponiendo, pero tenemos que tener cuidado de que no es la voz del exilio, no son las diásporas las que deben dirigir los esfuerzos de Nicaragua, es el pueblo de Nicaragua que está resistiendo en silencio de manera valiente”.

Finalmente, Maradiaga no le pone un plazo definido a la caída de la dictadura que está buscando convertirse en Dinástica, sin embargo, asegura que tarde o temprano caerá y “volveremos a ser libres”. Agregó que su único gran sueño es volver a su patria.