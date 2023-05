Félix Maradiaga dedica premio de derechos humanos a monseñor Rolando Álvarez

El exaspirante a la presidencia de Nicaragua y excarcelado político, Félix Maradiaga, recibió hoy el Premio al Coraje en la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia en Ginebra, una distinción que dedica a monseñor Rolando Álvarez, prisionero político por resistirse a su destierro, dijo en una entrevista con EFE.

Alvárez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, es considerado por Maradiaga como "el mayor ejemplo de coraje que tenemos en este momento en Nicaragua. También recibo este premio como una oportunidad de contarle al mundo que en Nicaragua hay más de 40 presos políticos, que el 10% de la población ha sido forzada al exilio, que hay más de 350 personas que fueron asesinadas, 45 de ellos estudiantes".

Maradiaga fue uno de los cinco aspirante a los que se impidió participar en las elecciones presidenciales de 2021 -en los que no hubo verdadera alternativa- y que fueron encarcelados por cerca de dos años.

Con la perspectiva que le da esta experiencia ahora considera que "solamente con sanciones más fuertes, directamente contra el régimen, enfocadas en su billetera y en los recursos económicos que maneja" podría promoverse un avance democrático en su país.

"No es un camino fácil", reconoce, pero sostiene que ha sido el dinero que el Gobierno de Daniel Ortega ha recaudado de fuentes exteriores el que le ha permitido "comprar voluntades, pero en la medida en que ya no lo puede hacer, entonces ha tenido enormes problemas internos".

El activista, que vive actualmente en Estados Unidos junto a su esposa e hija, critica agriamente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, en particular, a su presidente, Dante Mossi, a quien sectores nicaragüenses han acusado de favorecer al gobierno de Ortega, pero que concluirá su mandato de cinco años el próximo 30 de noviembre, tras no haber sido reelecto.

"They tried to break our soul and they did not achieve that."



