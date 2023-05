Elevan a 46 la lista de presos políticos en Nicaragua

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas reporta que durante el mes de abril de este año, se registran 55 detenciones por motivación política, de las cuales 38 continúan en la cárcel

El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, sitúa en 46 la cifra de reos de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se han ensañado contra sus críticos.

Durante el mes de abril de este año, el organismo registra 55 detenciones por motivación política, de las cuales 38 continúan en la cárcel y 10 se incluyen en la lista del mes de abril. 28 personas continúan en estudio y autorización.

El organismo denunció que a raíz del quinto aniversario de la Rebelión de abril, se incrementó el hostigamiento, persecución y detenciones en contra de líderes opositores, personas autoconvocadas, familiares de presos políticos y familiares de víctimas de la represión del 2018.

Del total de detenidos durante el mes de abril a la fecha se encuentran cuatro personas del grupo de 36 presos políticos y nueve de los 10 presos políticos previo al contexto se encuentran en celdas de reclusión diferenciada en condiciones de mayor aislamiento, precariedad de las celdas y mayor vulnerabilidad ante malos tratos y torturas.

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas además alerta que dos presos políticos se encuentran con grilletes de manera permanente en sus extremidades.

También reportan a 55 personas judicializadas de manera ilegal en los tribunales de justicia sandinista.

Entre el 1 de abril al 7 de mayo de 2023, al menos 91 personas han sido detenidas de forma arbitraria en Nicaragua, denuncia el organismo.

Nuevo patrón de represión

El organismo también reporta que uno de los nuevos métodos de represión de la policía de la dictadura es ocultar el paradero de las personas detenidas.

“En abril se detecta nuevo patrón de represión, que consiste en ocultar el paradero de la persona detenida a los familiares, por varios días incluso semanas, no se les presenta ante un juez y no son informados oportunamente del delito que se les acusa. De las 34 personas que siguen detenidas, de 15 no se tiene información de su ubicación o en qué cárcel se encuentran”, alerta el Mecanismo.

“El tres de mayo se registraron detenciones masivas y procesos irregulares de judicialización a 55 personas catalogadas como opositoras en al menos 11 departamentos del país y 2 regiones autónomas. Desde 2021 no se habían repetido acciones de esta magnitud”, denuncia el organismo.

Entre los detenidos por la dictadura de Daniel Ortega se encuentran cuatro periodistas, uno de ellos, permanece sin proceso judicial en las celdas de la Estación Tres de la Policía.