Caída en desgracia de Omar Hallesleven es derrota para Humberto Ortega

El mayor en retiro Roberto Samcam participó como invitado en Superchats y aseguró que la caída de Omar Hallesleven es un golpe para Humberto Ortega, quien en la teoría del aterrizaje suave ha confiado en que en 2026 el ex vicepresidente podría ser el candidato ideal por el Frente Sandinista.

Samcam dice que sobre la caída de Omar Hallesleven hay varias teorías y una que venía sonando desde 2018 o quizás desde un poco antes, cuando era vicepresidente, es que Omar Hallesleven “desde el 2018 no sé si se acuerdan ustedes de aquel famoso aterrizaje suave del que empezó a hablarse y uno de los creadores de esta teoría fue precisamente fue Arturito Cruz Sequeira. El aterrizaje suave no era más que sacar despacio, suavemente, a Daniel y meter a gente más potable como candidato del sandinismo”.

Según Samcam, desde entonces se viene hablando de Omar Hallesleven y con el acercamiento de Humberto Ortega con su hermano, en diciembre de 2022, “Humberto logró colarse en la cúpula del poder en la que está Rosario, Daniel y ese grupo que encabeza Humberto Ortega y que se conoce como la vieja Guardia, donde hay una serie de personajes que fueron y que son totalmente adversarios de la Rosario Murillo”.

Ese grupo de la vieja Guardia del sandinismo, no está de acuerdo con Rosario Murillo como la sucesora dinástica en el poder y por ello que Hallesleven figurara fue la gota que derramó el vaso para que ella decidiera cortarlo por lo sano.

Los cubanos no olvidan

Sin embargo, Hallesleven dice que esa caída debe ser comprendida desde la arista del rol de los cubanos en Nicaragua, pues ellos no van a permitir que surja un cuadro allegado a Humberto Ortega, el hombre que en 1990 los sacó casi que a patadas del país.

Según Samcam, los cubanos no permitirán que Hallesleven llegue al poder, porque Humberto Ortega en 1990 corrió a la misión militar cubana, “es decir, prácticamente los echó a empujones, a patadas, no quería saber nada de los cubanos y Daniel obviamente estaba de acuerdo con eso Y eso no se olvida”.

Así que, si se toman las cosas por esa línea, es probable que efectivamente el ex jefe del Ejército haya sido apartado por sus vínculos con Humberto Ortega y su potencialidad para suceder a Daniel.

“Sencillamente lo volaron de cabeza, lo cortaron por lo sano, los cubanos no creen en nadie más que en ellos, es lo único intereses que defienden son los de ellos la sobrevivencia “, prosiguió.

Por otro lado, dijo que, en 2014, cuando Daniel Ortega salió en avión ambulancia para Cuba, hubo una reunión en la que tanto la Asamblea Nacional como el Ejército, le dejaron claro a Rosario Murillo que Hallesleven sería el sucesor, por ser el vicepresidente y no aceptaron un aparataje paralelo al legal.