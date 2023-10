Luego de destituir a Lesbia Treminio como alcaldesa de Ciudad Darío, a quien señalaron de supuesta malversación y nepotismo, la dictadura, impuso en su sustitución a la concejal Maritza Ruiz y dejó a un lado al vicealcalde, Donald Treminio, quien según la ley debió asumir el cargo.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, que encabezan la lista de los más corruptos de su administración dictatorial, el nepotismo y el plan de sucesión dinástica, castigan a sus subalternos y colaboradores por supuestos actos de corrupción, contratación de familiares en puestos de municipalidades.

Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que es irrisorio que la dictadura aplique un doble rasero, pues por un lado castiga el nepotismo de otro, mientras ellos lo practican en su máxima expresión.

“En Nicaragua el nepotismo se ha vuelto prácticamente una forma de gobernar absoluta en la cual la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dominan absolutamente todos los poderes del Estado y han involucrado a toda la familia, incluyendo el control permanente y absoluto de la policía, que en este momento está a cargo de Francisco Díaz, quién es también consuegro de Daniel Ortega”, señala.

Asimismo, dijo que existen una relaciones familiares de control en todos los espacios que se pueda, incluso en diferentes poderes del estado y que repiten no como un tema de control, sino eliminando cualquier tipo de balance o contrapeso que deberían existir.

“No existe ni siquiera una forma de contratación ni mecanismo de procedimientos conforme la ley y ha sido destituida la alcaldesa de Ciudad Darío por un presunto acto de nepotismo, lo cual es absurdo, porque todos los poderes del Estado están controlados por el Ejecutivo y en este momento el Presidente es Daniel y su vice es Rosario, su esposa, lo que evidencia el control absoluto, es doble moral, doble rasero un acto irrisorio y abominable”, concluye.

Vicealcalde bajo investigación

Cabe resaltar que una fuente ligada a la alcaldía que sigue bajo escrutinio, reveló a 100% Noticias que también están investigando al Vicealcalde Donald Treminio y que por ese motivo no lo nombraron sucesor, como mandata la ley.

A este hombre también lo señalan de corrupción, pues advierten que se ha enriquecido y ahora es propietario de caballerizas, en las que tiene ejemplares valorados en miles de dólares.

Cabe destacar que otro punto en contra del vicealcalde es que esos negocios con caballos de raza pura lo vinculan con el exjefe del Ejército, General en retiro, exvicepresidente de Nicaragua, Omar Hallesleven, quien recientemente cayó en desgracia con la dictadura y fue desalojado de su oficina en la vicepresidencia.

Otro funcionario que está en el ojo del huracán es el concejal Eduardo Matamoros, quien es dueño de un restaurante en donde supuestamente se usaron equipos y fondos de la comuna, mientras que investigan otro restaurante en donde se facturaron miles de córdobas en consumo de comida y licores finos.

“A todos los concejales los reunieron y les regañaron como a niños y fueron cuestionados por falta de lealtad al gobierno y permitir los despilfarros. También investigan el uso de maquinaria destinada a proyectos del municipio y que no aparecen”, revelaron a 100% Noticias.

Quitan a una impuesta y ponen a otra

Otra fuente asegura que los hijos de la alcaldesa destituida, Lesbia Treminio tienen rentadas las máquinas en otros municipios para proyectos privados.

Un poblador de Ciudad Darío señaló que la profesora Maritza Ruiz es una maestra de generaciones y una sandinista “obediente”.

“Ella ha sido una docente excelente y servidora ciega del sandinismo desde siempre. Esto que hicieron de ponerla de alcaldesa es imposición, porque su puesto es de concejal, pero no me asusta, porque a doña Lesbia también la impusieron, a ella y a todos los alcaldes del país, porque las elecciones no fueron rectas (transparentes) y eso no es elegir, es imponer”, apuntó el señor.