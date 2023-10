Funcionarios sandinistas se quejan por "sanciones" impuestas por Estados Unidos

Funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una vez más se quejaron por las sanciones impuestas por Estados Unidos por ser responsables de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses tras las protestas del año 2018.

Sonia Castro, asesora en temas del dictador Daniel Ortega, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Wilfredo Navarro, diputado, Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros sandinistas, acudieron a la cancillería de Nicaragua para participar en una "audiencia internacional de los pueblos", en donde denunciaron las sanciones de Estados Unidos.

"Cerramos expresando que la mejor actitud de los pueblos es condenar, como en efecto estamos solicitando ante este tribunal, se condene de manera firme y sin apelación alguna, al imperialismo y a sus adláteres, por el daño causado en sus políticas, sanciones y de medidas coercitivas, económicas que han implementado, demandando una justa reparación de los daños causados”, expresó el sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.

De acuerdo con El 19 Digital, los ocho funcionarios sandinistas que participaron en la "audiencia", brindaron su "testimonio" sobre las sanciones recibidas, pero en ningún momento denunciaron la persecución férrea que Ortega y Murillo mantienen en contra de la Iglesia Católica, institución religiosa a la que ahora acusan de "lavado de dinero".

“En este contexto acudimos a este tribunal a acusar al imperialismo en todas sus manifestaciones y expresiones, en ese sentido, apoyamos la decisión general del tribunal, de que las sanciones, bloqueos y las medidas coercitivas económicas ilegítimas, ilegales y antiéticas constituidas por el imperialismo, diseñadas para mantener el orden capitalista neoliberal, neocolonial y el empoderamiento masivo de los monopolios y la industria militar occidental”, expresó Acosta.

Los funcionarios se conectaron a la audiencia de "forma virtual" y cada uno de ellos cargó contra Estados Unidos, país principal socio comercial de Nicaragua, acusándolos de causar daños por sus "políticas intervencionistas".

“Estas intervenciones han tenido un impacto determinante en el nivel de pobreza acumulada durante todo el siglo XX; el país más pobre de Centroamérica, con mayor concentración de riquezas, donde las tierras estaban el 50 por ciento, en el 2 por ciento de la población, un analfabetismo acelerado de más del 57 por ciento, tasa de mortalidad para niñez y mujeres; un país ocupado, oprimido y asesinado donde la Guardia Nacional contaba con 15 mil hombres para 2.3 millones de personas, probablemente la mayor per cápita de represión a nivel mundial”, dijo Acosta al tratar de vender una buena imagen de la pareja dictatorial.

Alba Luz y la sentencia de La Haya

Por su parte, alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sacó a relucir la sentencia de la Haya contra Estados Unidos, emitida en el año 1986, en donde el órgano judicial internacional obligaba a EEUU indemnizar a Nicaragua por financiar a la contrarrevolución para derrocar a la primera dictadura sandinista.

“El 26 de noviembre de 1984, la corte (de La Haya) dio a conocer su decisión sobre cuestión de la jurisdicción y admisibilidad de la demanda, decidiendo que tiene jurisdicción y competencia para conocerla y no encontrando razón alguna que hiciera inadmisible dicha demanda”, explicó.

Alba Luz Ramos ha sido duramente cuestionada por convertir al Poder Judicial en uno de los órganos represores de la dictadura, promoviendo juicios contra los presos políticos con la finalidad de callar sus voces.

El llanto de Brenda Rocha

Otra de las funcionarias que se quejó de Estados Unidos es Brenda Rocha, quien hasta lloró al momento de relatar como fue supuestamente fue baleada por miembros de la Contra en Bonanza, en el año de 1982.

"Eran más de 100 armados de la contra, que atacaron a ocho jóvenes, “a mí me dieron primero en las piernas, sentí calor en todo mi cuerpo, después me dieron en el brazo derecho, en ese momento me puse boca arriba, cuando me vieron el brazo derecho, estaba totalmente ensangrentada, no podía moverlo, me acomodé, de repente escuché un sonido y era una granada que tiraron a don Lázaro y Arístides que estaban un poco más largo y quedaron desbaratados”, describió entre sollozos la magistrada Rocha", se lee en el medio oficialista.

Actualmente, Brenda Rocha funge como presidenta del CSJ y ha sido acusada por Estados Unidos de negar a los nicaragüenses el derecho a unas elecciones libres, justas y transparentes.