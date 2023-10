Douglas Castro gana beca en Oxford pero no puede viajar porque es apátrida

Douglas Castro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) informó que ganó una beca para estudiar en la Universidad de Oxford en Reino Unido. Sin embargo no puede viajar debido a que el régimen de Daniel Ortega impide que renueve su pasaporte.

En un hilo en Twitter, Castro lamentó que no podrá concretar ese logro en la prestigiosa universidad porque se encuentra en un limbo migratorio.

“Me gané una Beca de University of Oxford para estudiar la MSc en Estudios Latinoamericanos en el Latin American Studies. Sin embargo, no puedo concretar este logro. ¿Por qué? Soy apátrida de facto, el régimen de Ortega se niega a renovar mi pasaporte y estoy en un limbo migratorio en Colombia”, explicó.

Según el activista, en Oxford fue aceptado en el St Antony´s College y en Reuben College. Además, ganó la beca Chevening del Reino Unido, para estudiar en esta universidad o hacer una maestría en Ciencia Política en The London School of Economics and Political Science (LSE) o en la University of Essex.

A pesar de lograr ser aceptado, enfrenta el obstáculo que es ser solicitante de refugio en Colombia, país en el que todavía no le aprueban su solicitud de refugio.

“Soy solicitante de refugio en Colombia, un camino incierto y sin plazo. Hace un año presenté mi solicitud y aún espero respuesta. Solo poseo un salvoconducto que no me permite ni trabajar ni estudiar, un obstáculo enorme para mi futuro”, explicó.

Castro escribió que llegó a Colombia huyendo de la persecución política en Nicaragua “el Gobierno prometió asistencia a los perseguidos por el régimen nicaragüense. Contacté a la Cancillería de Colombia para solicitar ayuda. Interpuse dos derechos de petición y la respuesta fue insustancial”.

También señaló que desea estudiar en Colombia, pero el salvoconducto se lo impide.

“Incluso aquí, en Colombia, mi deseo de estudiar es un desafío. Fui aceptado para la Maestría en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, pero mi salvoconducto como solicitante de refugio me lo impide. Sin pasaporte y con ese salvoconducto, me encuentro en un limbo migratorio”, reiteró.

El joven asegura que el régimen de Daniel Ortega continúa violando los derechos a pesar de estar fuera de las fronteras nicaragüenses. “Hasta ahora, las promesas de protección internacional son solo eso: promesas”, finalizó.