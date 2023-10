Almagro: OEA insta a Nicaragua al cese de violación de derechos humanos, reitera ilegitimidad de régimen

El secretario general de la OEA dijo que no hay democracia sin derechos humanos

Aunque la silla con el nombre y la bandera de Nicaragua estaba vacía, el país acaparó la atención de la 53 asamblea general de la Organización de Estados Americanos que aprobó por unanimidad una condena al régimen de Ortega y luego Luis Almagro, el secretario general, declaró que esta resolución demuestra que la conciencia entre democracia y derechos humanos.

Almagro considera que en esta Asamblea se dieron pasos claros para caminar hacia entendimientos en común entre los estados miembros, sobre el lema que nos ha reunido que es el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con derechos humanos en las Américas , pues “no hay democracia sin respeto a los derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia”.

“La relación entre la democracia y los Derechos Humanos están en el centro de la creación de esta organización como se ve en el lema de esta asamblea, sigue siendo sumarte y fundamental, de allí que los homenajes al presidente Jimmy Carter, al ex secretario general Baena Soares, nos muestran que la defensa de los Derechos Humanos ha sido esencial siempre para poner en jaque a los gobiernos autoritarios y dictaduras y eso lo hicieron en su época y hoy lo mostramos con la resolución adoptada por consenso los estados miembros sobre Nicaragua”, señaló.

Dijo que esto “muestra una conciencia clara de nuestra organización sobre la relación entre democracia y Derechos Humanos, insta al gobierno de Nicaragua a que cese toda violación a los derechos humanos y respete el estado de derecho, instalar inmediata incondicionalmente a todos los presos políticos debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos en generar conciencia en las Américas que ningún sistema político que no sea la democracia puede garantizar los Derechos Humanos”.

Nicaragua sigue vinculada a la OEA

El secretario general de la OEA aclaró que “para irse de la organización hay que estar al día en todas las obligaciones, cuantitativas y aquellas no cuantitativas y no está al día ninguna de sus obligaciones o sea y no podemos modificar la carta para ayudar a alguien a irse, ese país tiene que definitivamente cumplir con las obligaciones para hacerlo, por lo tanto, el vínculo de Nicaragua con la organización se mantiene. La bandera de Nicaragua estaba ahí, su asiento, obviamente vacío, y si es vinculante para ese país”.

También reiteró que el gobierno de Daniel Ortega “ha sido declarado y ilegítimo porque las últimas elecciones han sido declaradas ilegítimas, por lo tanto, eso ya es algo que ha hecho la organización o sea, creo que hay gente desinformada al respecto, pero eso es algo que definitivamente ocurrió y hace ya bastante tiempo y verdaderamente esta nueva resolución sirve y es un proceso de apoyo a la búsqueda de la democratización de Nicaragua”.

Almagro enfatizó en que la OEA debe trabajar por una cultura de responsabilidad democrática para que la ciudadanía las Américas apueste siempre por la democracia y jamás caiga en la trampa de los gobiernos totalitarios y autoritarios, la cultura de responsabilidad democrática también se refiere a la responsabilidad de los gobiernos si un sistema democrático no da resultado para la gente ponemos en riesgo la confianza y el apoyo de la ciudadanía a la democracia, una razón más por la cual las democracia han priorizar la garantía de los Derechos Humanos.

Presidente de la OEA: diálogo y presión política

Por su parte, el presidente de la 53 Asamblea General de la OEA, el canciller dominicano Roberto Álvarez, aclaró que una resolución no va de por sí a cambiar todo un proceso que ocurre en un país por motivos muy diferentes.

“Estoy ahora en el caso de Nicaragua, esta resolución tiene implícita los dos caminos a seguir en relación a Nicaragua, que son obviamente que hay que continuar con el diálogo político al más alto nivel y así lo establece la resolución, porque en última instancia no hay otra forma de llegar a algún tipo de solución a la crisis de Nicaragua sin un diálogo, eso por un lado”, señaló.

Luego dijo que por el otro lado “contiene algo también absolutamente necesario que es el aumento de la presión, en este caso presión política, sobre todo hacia Nicaragua, hacia el régimen, de forma tal de que eventualmente se siente en la mesa y llegue a alguna negociación hoy en día”, apuntó.

Mencionó que a todos dejó estupefactos la expulsión de 222 nacionales a quienes se les ha retirado la nacionalidad arbitrariamente, también señaló la confiscación de sus propiedades y que “hay todavía presos en Nicaragua, por motivos políticos cuando a personas, caso testimonial, que me dicen una persona bastante mayor a quienes hasta le han quitado su pensión de vejez, eso a mí me parece algo realmente insólito. La única manera de resolverlo va a ser a través de un diálogo y eso es lo que debemos tratar de buscar presionar hasta que se llegue a ese a esa solución”.