Contraloría General de la República “cita” a funcionarios despojados de la alcaldía de El Cuá en 2022

Los exfuncionarios fueron despojados de sus cargos en julio de 2022 y los citan por cuentas a diciembre, cuando ya no estaban en la comuna

El observatorio Urnas Abiertas informó que la Contraloría General de la República (CGR) citó a ex funcionarios de la Alcaldía El Cuá, Jinotega, la cual fue despojada de forma arbitraria e ilegal al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en julio de 2022 con el supuesto fin de darles a conocer las diligencias de Auditoría Financiera al Informe de Cierre de Ingresos y Egresos, cuando ni siquiera eran parte de la comuna, por lo que podría ser una trampa de persecución.

La CGR publicó un edicto La Gaceta diario oficial, con el fin de citar al exalcalde Isidro Irías Herrera, la exvicealcaldesa Oneyda Isabel Rodríguez Mairena, exvicealcaldesa y exresponsable de cartas de ventas y fierro Jenni Karina Domínguez Montes.

“Según constató Urnas Abiertas estas citatorias iniciaron desde inicios de junio y ya han alcanzado a otros ex funcionarios que asistieron a las citas, en dichas comparecencias las autoridades les pidieron explicación sobre la gestión y los gastos, según los testimonios recibidos. Urnas Abiertas recibió información de ex funcionarios de la Alcaldía de El Cuá, la única de las cinco que hasta el momento ha sido citada, y aseguraron que ya había finalizado una auditoría hasta mayo 2022 y todo estaba bien”, informa Urnas Abiertas.

Sin embargo, la CGR envió nueva citatoria, en la cual busca evaluar todo el período de 2022, sin embargo, “los ex trabajadores indican que ellos no lograron completar sus períodos debido a los asaltos ilegales y arbitrarios cometidos contra las cinco municipalidades opositoras. Mediante un análisis realizado por Urnas Abiertas acerca de las auditorías que ha realizado la CGR entre 2015-2020 encontramos que la alcaldía de El Cuá fue auditada cinco veces en ese período”.

Asimismo, denuncian que recibió dos auditorías especiales, dos auditorías financieras y una auditoría de gestión sin haber encontrado ninguna responsabilidad penal ni administrativa por parte de los funcionarios públicos.

Contraloría es un instrumento político

Urnas abiertas asegura que la CGR pasó de auditar el 93% de las alcaldías en 2017, a menos del 50% en 2020. Con esta nueva citatoria hay un temor que esta sea otra táctica de acción represiva que pueda extenderse a ex funcionarios de las otras alcaldías despojadas.

“La CGR se ha convertido en un instrumento político del régimen que persigue a conveniencia a los funcionarios públicos una vez que estos son puestos en la mira del oficialismo, sin una verdadera vocación de prevenir y perseguir la apropiación indebida de los recursos públicos. No sería la primera vez que los ex alcaldes y ex funcionarios del extinto partido opositor CxL sufren persecución”, apuntan.

En ese sentido, señalan que en 2021, cuatro días después de que fue ilegalizada esta organización política, los ex ediles fueron citados por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) alegaron haber recibido amenazas. Un año después fueron despojados de manera arbitraria, ilegal y violenta de los cargos a los que fueron electos por elección popular.

“Es importante señalar que la CGR está llamada a auditar a las alcaldías cada año, pues es el organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, y las citas son parte del proceso ordinario; sin embargo, insistimos en la necesidad de contar una CGR que trabaje de manera independiente y con la autonomía funcional y administrativa que dicta la Constitución Política de Nicaragua”, insiste Urnas Abiertas.

Actualmente el Consejo Superior de la CGR está compuesto por María José Mejía, María Dolores Alemán Cardenal y Vicente Chávez Fajardo como miembros propietarios, según la información pública en su página web.