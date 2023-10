El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su intervención en la Cumbre UE-CELAC, denunció la grave situación de derechos humanos que atraviesan Nicaragua y Venezuela.

Una vez más, el mandatario chileno aprovechó el espacio internacional para exigir el respeto a los derechos humanos.

“El respeto irrestricto a los derechos humanos, como avance civilizatorio independiente del gobierno que esté en el poder, en ese sentido me siento en el deber en decir que no son tolerables, que no deberían de ser tolerables, en América Latina y en ninguna parte del mundo, situaciones como las que ocurren en Nicaragua, hoy en día”, expresó Gabriel Boric ante el plenario.

Desde que inició su mandato, Boric ha alzado su voz en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y venezolanos, además ha exigido en reiteradas ocasiones la liberación de los presos políticos de los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

“La terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria donde hemos acogido a más de un millón de ellos”, refirió el presidente chileno, quien goza de popularidad en latinoamérica.

Cumbre de la vergüenza

Por su parte, Arturo McFields, exembajador de la dictadura ante la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó como “cumbre de la vergüenza” a la cumbre UE-CELAC por permitir la participación de gobiernos comunistas como es el caso de permitir la presencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

También participó Miguel Díaz Canel, dictador de Cuba, quien busca apoyo de parte de los estados europeos para hacer frente al bloqueo de Estados Unidos y al aislamiento internacional.

“Venezuela 8,900 crímenes de lesa humanidad, 300 presos políticos, 7.2 millones de exiliados, miles de torturados y desaparecidos. Aquí alegremente la sancionada Delcy Rodríguez en la Cumbre UE-CELAC. La Cumbre de la vergüenza”, señaló Arturo Mcfields.