Sophia Lacayo sale libre bajo fianza en Miami, mientras fiscal amplía sobre acusación en su contra

La ex candidata a comisionada en Miami pagó la fianza y enfrentará 21 cargos por aparente corrupción en el origen de sus fondos de campaña

Sophia Lacayo, política y empresaria de origen nicaragüense y ex candidata a comisionada del condado de Miami-Dade en 2022, esta mañana salió libre al pagar la fianza de 14, 500 dólares que se le fijó, tras ser acusada de 21 cargos relacionados con el origen y uso de fondos de su campaña política.

Esta mañana, Lacayo salió de la prisión Turner Guilford Knight, del condado Miami-Dade, a donde fue trasladada luego de ser arrestada al regresar de unas vacaciones en Italia. Salió bajo un paraguas y afuera la aguardaban ciudadanos y medios de comunicación que buscaban una declaración oficial por parte de la política.

Al salir de la cárcel, Lacyo posteó en su página de Facebook el siguiente mensaje: “Aquí estoy… para no perder la costumbre. Siempre ayudando a los demás, conocí y ayudé a muchas personas. Me tienen a la orden”. El texto está acompañado por una selfie en la que se le ve con la misma blusa que vestía al momento de su detención, pero luce maquillada.

Cabe resaltar que Sophia Lacayo es oriunda de Juigalpa, Chontales y sus estudios de leyes los realizó en Nicaragua. Desde hace 17 años vive en Estados Unidos, donde se convirtió en empresaria exitosa y luego incursionó en el escenario político en Sweetwater, y después en Miami-Dade.

La nicaragüense llegó a ser concejal de Sweetwater en 2019, con un 56 % de los votos, no obstante, renunció al año siguiente porque participó con una dirección falsa, lo que le generó una situación hostil.

Lacayo se enfrentó políticamente al ex alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, quien solicitó que investigaran el origen de 1.9 millones de dólares que la política usó en su campaña, pues había indicios de que se había hecho autopréstamos.

Los 21 cargos contra Lacayo

En su contra la fiscal Katherine Fernández presentó 4 cargos por hacer 2 o más contribuciones de campaña en nombre de otro, lo cual es un delito grave de tercer grado, así como 4 cargos de recibir 2 o más contribuciones de campaña en exceso de los límites, considerado también delito grave de tercer grado.

En la conferencia de prensa que realizó la Fiscal también especificaron que le imputan 7 cargos de falsificación de informes o no incluir información deliberadamente, cometiendo así un delito menor de primer grado.

Sophia Lacayo también deberá responder por 3 cargos de hacer una contribución de campaña en nombre de otro, considerado delito menor de primer grado, y 3 cargos de recibir una contribución de campaña en exceso del límite, que también es delito menor de primer grado.

El monto presentado por la fiscal de lo que Lacayo habría recibido indebidamente para su campaña y que provenían de recursos públicos es de 454,736 dólares.

Fiscal detalla accionar ilegal

La fiscal Katherine Fernández dijo que alegan que “Sophia Lacayo violó leyes de campaña de la Florida y violó de forma deliberada las leyes, manejo de fondos a través de varias cuentas de bancos para ocultar el origen de los fondos, una técnica de mover fondos que es usualmente asociada con situaciones de lavado de dinero”.

“Nuestra investigación surgió a partir de una denuncia que recibió la unidad de corrupción pública. La denuncia alega irregularidades sobre la posible fuente de fondos que Lacayo reportó como préstamos a su campaña. Bajo la ley de la Florida, Lacayo tuvo que jurar sobre la veracidad de los informes y firmar cada documento personalmente, como los números en estos documentos jurados no cuadraban nosotros iniciamos una investigación sobre la fuente de fondos usados por Lacayo”, prosiguió.

En ese sentido, afirma que descubrieron que Lacayo obtuvo préstamos de muchas personas y empresas y utilizó estos fondos para financiar su campaña.

“Con los cargos de hoy, hemos alegado que Sophia Lacayo repetida e intencionalmente buscó no cumplir con las leyes electorales de la Florida”, señaló Fernández y aseguró que la mujer depositó el dinero prestado que no era de campaña y luego movió este dinero a través de otras cuentas comerciales y personales que no son de su campaña, “para ocultar cuál era la fuente de origen de ese dinero, al final el dinero prestado termino en su campaña, después de pasar por otras cuentas”.

Afirma que este dinero se utilizó para pagar los gastos de campaña, pues Lacayo reportaba el dinero en informes oficiales de campaña como préstamos que ella misma le hizo a su campaña, en lugar de préstamos de otras personas.

“Sin duda alguna, esas acciones son ilegales y no pueden ser toleradas aquí en nuestra comunidad. Con toda la evidencia que tenemos, incluyendo testimonios jurado de otros testigos, creemos que estos cargos pueden ser probados más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, acotó la fiscal Fernández.