Léster Solís Macolla, no aguantó el duro exilio en EEUU, regresó a Nicaragua bajo perfil pero dictadura lo tenía en la mira

08:00 AM

La semana pasada el régimen de Daniel Ortega a través de la Policía Nacional detuvo arbitrariamente a Lester Solís Macolla , de 38 años, quien en su momento fue integrante de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional (Rejudin), aunque estuvo exiliado en EEUU su caso no prosperó porque hace 11 años no se habló de persecución política en Nicaragua.

El abogado y representante de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos , Pablo Cuevas explicó que Rejudin era una organización de jóvenes opositores a la dictadura de Daniel Ortega que hacían acciones cívicas de protestas para denunciar los distintos fraudes electorales.

“Lesther se manifestaba de forma cívica y pacífica contra los fraudes electorales, desde 2012 inició una situación de persecución en su contra. Desde que la dictadura de Daniel Ortega volvió al poder en el 2007 han venido dándose situaciones de persecución política, pero no era tan masiva como ahora. Lester es víctima de persecución política desde el inicio del segundo gobierno de Daniel Ortega”.

Aunque el opositor se exilió en Estados Unidos, su caso no prosperó porque en el 2012 Estados Unidos no percibió persecución política en Nicaragua.

“Es así que en el 2012 llega a ser exiliado acá a Estados Unidos pero se le dificultó su proceso de legalización y siendo ilegal tuvo serias situaciones, me relataba su familia que le tocó dormir en parques por la misma situación la ilegalidad, no podía acceder a un trabajo, a una vivienda y entonces tuvo que regresar del exilio a Nicaragua en 2016, afortunadamente en ese momento no tuvo problema”, manifestó el defensor.

En 2018, Lester Macolla vuelve a involucrarse en la lucha civica ejerciendo su derecho a expresarse “Él tenía su página en Facebook y de manera de manera frontal hacía señalamientos de manera satírica a la dictadura, en cualquier otro país donde hay un mínimo democracia, esto no es un delito. Esto es simplemente ejercer ciudadanía, pero en nuestro país las cosas a veces son hasta disparates”.

El defensor resalta que ahora en Nicaragua el modus operandi, es aplicar la Ley Especial de Ciberdelitos o Traición a la Patria “el 2 de agosto de manera abusiva característica de e la dictadura y con un gran despliegue de policial es extraído de manera violenta desde su vivienda, no hubo una orden de allanamiento ni de detención, tal y como manda la Constitución y demás normas accesorias”.

Agrega “el secretismo prima en estos tipos de casos, ayer le hicieron una audiencia preliminar donde seguramente le pusieron a un defensor público para que simulara hacer una defensa pero que al final estuvo en indefensión todos sabemos cómo culminará este proceso”.

Heberto Solis, hermano de Lesther dijo que hizo la denuncia pública para demostrar que no hay normalidad, sostiene que la detención fue planeada junto con los CPC del barrio.

Reiteró que aunque su hermano estuvo exiliado en EEUU, tenía un estatus migratorio ilegal “le costó conseguir trabajo, su situación económica se hizo muy precaria, él no pudo pagar un abogado para que le defendiera su caso y en el año 2016 decidió regresarse, él se regresa como fue auto deportación él mismo compró su boleto, decide entrar con un bajo perfil, pero en el año 2018 decide continuar y participar en las marchas pacíficas”.