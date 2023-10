Nicaragüense Yunova Acosta electa presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia

La joven nicaragüense Yunova Acosta asumió la presidencia de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC), quien se desempeñaba como presidenta suplente del Comité Directivo.

En un comunicado, JuventudLAC informó sobre los cambios en el liderazgo de su Comité Directivo, el cual consideran fue marcado por un destacado período presidencial, dando pauta a un nuevo capítulo de empoderamiento juvenil en la región.

“Hoy, 9 de agosto de 2023, culmina con éxito el período presidencial de la joven dominicana Danilsa Peña, quien lideró el Comité Directivo de JuventudLAC desde agosto de 2022. Agradecemos a la presidenta saliente por su compromiso en promover la participación activa de la juventud latinoamericana en las instancias democráticas de la región”, informaron.

Según JuventudLAC, bajo el liderazgo de Danilsa Peña lograron expandir su presencia en instancias de relevancia regional, siendo partícipe en eventos clave como la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú (2022) y Washington D.C., Estados Unidos (2023), la Cumbre de la Democracia en San José, Costa Rica, así como la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana.

Ahora JuventudLAC nombró a Yunova Acosta, presidenta del Comité Directivo “es nicaragüense, estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Internacional de las Américas (UIA) de Costa Rica y coordinadora de jóvenes de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia en Nicaragua”.

Acosta aseguró que su compromiso es con la promoción de los valores democráticos, la participación activa de los jóvenes en los asuntos públicos, y defensa de los Derechos Humanos en América Latina.

"Nuestra red se ha unido para fortalecer la participación política y social de los jóvenes en cada rincón de Latinoamérica. Juntos, seguiremos alzando nuestras voces para seguir siendo defensores de la democracia y de los derechos humanos. Trabajaremos por una sociedad donde cada voz sea escuchada y respetada”, dijo.

Mientras tanto, el puesto de presidente suplente estará a cargo del mexicano José Ibáñez, quien aseguró que “es hora de que entendamos que para cambiar América Latina, las cosas no pueden seguir igual. Necesitamos construir con perspectiva de colectividad, de diferencias pero de alianzas, y para eso es necesaria la democracia, las instituciones que trascienden los esfuerzos personales, y construyen cultura. Cultura de solidaridad y de bien común. Y sobre todo, entender que si no somos nosotros, nadie. Y qué si no es ahora, no será nunca”.