Avilés amenaza: "Con el Ejército no se juega", señala a "vividores y mercenarios de la comunicación"

En el acto de celebración del 44 aniversario del Ejército en Nicaragua, el general Julio César Avilés amenazó diciendo que con el Ejército no se juega, juró lealtad a Daniel Ortega y llamó “vividores y mercenarios de la información” a los que asegura piden sanciones y reciben dinero de los imperialistas.

“Con la autoridad y confianza que nuestro pueblo nos da por estar siempre a su servicio, este día, con firmeza y determinación rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones de los vividores y mercenarios de la información, financiados por interés extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias a nuestro pueblo jamás nos van a dividir y que jamás confundirán a nuestro pueblo que mira diario lo que hacemos para servirles”, acusó Avilés.

Asimismo, dijo que constantemente “claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución, según ellos piden más agresiones contra la institución, para un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018, ante esas pretensiones nuestra respuesta es firme y clara es jamás lo haremos, jamás lo haremos porque somos patriotas y jamás lo haremos porque no somos golpistas, así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia”.

El jefe del Ejército en Nicaragua, Julio César Avilés fue sancionado por Estados Unidos el 22 de mayo del año 2020 y fue señalado de estar "alineado políticamente con el Presidente Ortega, se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018. Los militares proporcionaron armas a la parapolicía, la cual llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, lo que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas".

Que "mercenarios" rindan cuentas

Avilés tildó de “golpistas” a opositores y “que entre sus campañas de mentiras, calumnias y agresiones y las mal llamadas sanciones que hemos recibido el Ejército del pueblo nos mantenemos y nos mantendremos siempre leales, firmes y cohesionados por el derecho de tener una Nicaragua con real independencia, soberanía y autodeterminación nacional para conducir nuestro propio destino sin injerencia extranjera”.

Dice que estarán firmes y cohesionados defendiendo esta institución que por mandato constitucional es la llamada a defender la independencia y la integridad de la patria.

“Estos vividores y mercenarios de la comunicación que diario nos atacan, son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria, todo lo que hacen es para venderla, mancillarla y destruirla, cómo lo han hecho las lacras de la patria a lo largo de la historia”, prosiguió con sus ofensas.

Asimismo, Avilés adelantó que la historia se encargará de situarlos junto a los extranjeros “que acusaban al general Sandino de bandolero y lo asesinaron y que sepan que en el país se conoce como los financiaban y los siguen financiando. Suficientes mercenarios a quienes les pagan, en vez de sus calumnias y mentiras mejor informen con claridad a nuestro pueblo sobre los millones de millones de dólares recibidos para desestabilizar el país y cuántos de esos millones se usaron para ese fin y cuánto se dejaron ustedes”.

Además, Avilés amenazó nuevamente: “Los miembros del Ejército le decimos a los detractores de la patria, de la institución, aquí no se rinde nadie”.

El país más seguro

En su extenso discurso, Avilés dijo que este Ejército nació de la lucha popular contra la dictadura militar somocista y que con alto sentido patriótico los hijos del pueblo en uniforme cumplen exitosamente sus misiones.

“Los miembros del Ejército Nicaragua, con firmeza y valentía continuamos aportando para que nuestra patria siga siendo el país más seguro de la región, somos el país más seguro de la región porque de las condiciones de seguridad que hemos alcanzado no tenemos maras ni permitiremos jamás que estas ingresen a nuestro territorio, no somos bodegas del narcotráfico, no existen carteles, no tenemos cifras alarmantes de criminalidad, en nuestro país la tasa de homicidio está por las siete personas por cada 100,000 habitantes, nuestros puertos y aeropuertos son seguros y debidamente certificados por los organismos internacionales, no tenemos pistas clandestinas y no hay trazas aéreas que violenten nuestros cielos soberanos, somos el país más seguro de la región porque la estrategia nacional del muro de contención es altamente exitosa”, dijo.

Avilés agradeció a Daniel Ortega, porque asegura que él ha dignificado la vida militar, “la que durante muchos años fue menospreciada, pretendiendo asfixiarnos, desmoralizarnos para destruirnos. Hoy con su apoyo hemos mejorado las condiciones de descanso y de trabajo de las unidades militares, el equipamiento individual y general para cumplir nuestras misiones, la alimentación misma que años anteriores llegaron a asignar al presupuesto general de la república la cantidad de nueve Córdoba para los tres tiempos de comida”.

Avilés también dijo que siguen fortaleciendo amistad con los ejércitos de Centroamérica, y agradeció a las fuerzas armadas de Rusia, Cuba, Venezuela, México y China.

Asimismo, Avilés fue enfático al decir: “Presidente cuente con el Ejército de Nicaragua”.