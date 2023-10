El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, está seguro de que el Ejército está involucrado en el espionaje y ataque contra la iglesia católica y afirma que el general Julio César Avilés no tiene pantalones para decirle que no a Daniel Ortega.

“Todo lo que pasa en el país, todo lo que tiene que ver con la política del terrorismo de Estado y con la represión que vive el pueblo nicaragüense tiene un tronco común que es el Ejército”, señala.

Asimismo, considera que aunque el general Avilés plantea que son neutrales, que son apolíticos, que no se meten en nada y se sujetan al mando civil y al jefe supremo de las fuerzas armadas, que es Daniel Ortega, en la práctica, la reforma al Código de Organización, jurisdicción y protección social militar de enero del 2014 fue el mecanismo que utilizaron para asegurarse la lealtad absoluta del Ejército. Ahí utilizaron uno de los mecanismos de cooptación al Ejército y fue eliminar la prohibición de la no reelección del comandante en jefe del Ejército.

Además, señala que dicha reforma puso a toda la población bajo la égida de los organismos de inteligencia.

“En esa reforma y con la puesta en marcha de la doctrina de Seguridad Nacional toda la ciudadanía, toda la población es sospechosa mientras no demostrés que no estás atentando contra el gobierno, porque hay una serie de elementos que ellos plantean como de peligro a la seguridad nacional”, resalta.

Avilés “cobarde” y sanciones

Lucía Pineda le consultó si el Ejército puede decirle al Ejecutivo que no realizará labor de espionaje contra la iglesia católica y Samcam respondió: "la Constitución Política se lo prohibe, la ley de seguridad soberana, se lo prohíben, la Ley 181, el código de organización militar se lo po, pero este comandante en jefe no tiene pantalones, es incapaz de decirle no a Daniel Ortega o a Rosario, es un cobarde, por eso entregó la institución completa, por cobardía. Te lo digo con esas palabras, es incapaz de decirle no a cualquier aberración que se le ocurra a estos dos locos”.

Samcam espera que “sancionen al Ejército, porque creo que todavía están esperando una reacción del Ejército, pero están soñando despiertos, porque eso no va a pasar ¿por qué?, porque el ejército, esta comandancia y todo este consejo militar están hasta donde no es en la corrupción de Ortega, ese fue el mecanismo de cooptación que usó para doblegar al Ejército, darle plata”.

“El instituto de seguridad militar es uno de los grupos económicos más sólidos y más fuertes de Centroamérica son el principal soporte de la política de estado de terrorismo es el ejército y está demostrado que fue los principales creadores, armadores, movilizadores de los paramilitares del 2018”, concluye.

SIBOIF y UAF

Él dice que en el sistema de inteligencia hay dos instituciones que son importantísimas como parte del sistema Nacional de seguridad soberana que es la UAF, Unidad de Análisis Financiero, que la dirige el mayor general Denis Membreño Rivas, mayor general oficial antiguo del Ejército, por lo tanto subordinado al comandante en jefe del Ejército, y la Siboif, del sistema superintendencia de banco y otras instituciones, que tienen el control, el manejo, el dominio, el conocimiento de todas las cuentas, sin importar el sigilo bancario.+

“Si no encuentran dinero se van a la casa y te lo ponen ahí, dicen descubrimos dos sacos con miles de dólares que probablemente es lavado de dinero. Ya te calumniaron. A quién se le ocurre que en una iglesia puede tener sacos de reales con miles y miles de dólares, por eso en el boletín que saco los fines de semana pongo que con esta información se tiraron la cerca como cuando inventaron el hallazgo de millones de dólares en dos caballos en la frontera".

Samcam considera que “han perdido la creatividad y cometen unas estupideces que dan risa, dieran risa si no fuera por el peligro que esto conlleva, porque ponen en entredicho a la iglesia católica. ¿Cuál es el objetivo? desprestigiarla, pues saben que una buena parte de la militancia y de la base social del orteguismo es católica y no están de acuerdo con los ataques de la iglesia y que tengan encarcelados 400 y pico de días a monseñor Rolando Álvarez o a los sacerdotes a los que van capturando los van golpeando, hay un trato infame de parte del Ejército y policía”.