Ortega ve como espaldarazo el reconocimiento que recibió de las Fuerzas armadas de Centroamérica

En su discurso por el 44 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, Daniel Ortega agradeció reconocimiento de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC) y dijo que es muestra de la nueva visión de alcanzar relaciones entre países contra la pobreza, mismas que dice son atacadas por los imperialistas, y asegura que el acercamiento entre los ejércitos de Centroamérica, especialmente con Honduras, muestra que hay nueva conciencia de independencia.

Llama la atención que Ortega recibió un reconocimiento por parte de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), organismo militar del que son miembros Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En el marco de una reunión de noviembre de 2022, acordaron “por unanimidad del Consejo Superior de CFAC entregar a los presidentes constitucionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la Cruz de Oro, máxima distinción que otorga CEFAC”, dijo Julio César Avilés.

Tras recibir la Cruz de Oro, Ortega empezó su discurso en el que habló de los BRICS, la guerra en Ucrania, el “abuso de los imperialistas” y hasta de migración, en un contexto en el que Nicaragua ha visto salir de sus fronteras a más de 700 mil nicaragüenses.

“Cuánto agradecemos este reconocimiento que es reconocimiento al pueblo nicaragüense, al Ejército de Nicaragua que ha sabido ir fortaleciendo esta integración entre hermanos centroamericanos. Solo hablar de que Honduras y Nicaragua desarrollamos a través de las fuerzas armadas esas operaciones de Sandino y Morazán; Morazán el gran unionista que luchó por la unidad centroamericana es un ejemplo claro que hay una nueva conciencia en la región, que se está estableciendo una conciencia sólida en cuanto a lograr ser independientes, a ser mandados por nuestros pueblos pero no a ser mandados por los imperios, son noticias realmente extraordinarias”, recalcó Ortega.

Ortega: “Difamación imperialista”

También Ortega se unió al mismo discurso del Jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, sobre las supuestas campañas de “difamación” contra el país y contra la institución.

“Lo que hay es una campaña de difamación, como ya lo decía el general Avilés, la campaña de difamación es planetaria, porque los imperialistas de la tierra difaman a los que quieren ser independientes, difaman a los que no quieren ser esclavos, difaman a los que están dispuestos a ser libres, como difaman todos los días a la República Popular China, porque establecen relaciones con pueblos que tienen condiciones difíciles y cooperan con con estos pueblos”.

Y sobre Ucrania y Rusia indicó, que es una guerra que se le impone al mundo, “porque le hace daño a la humanidad en general, de manera directa lógicamente los pueblos que están en esa región y también le hace daño a los pueblos que están sometidos los capitalistas, a los imperialistas, le hace daño al pueblo europeo, le hace daño al pueblo norteamericano ahí está continuamente preocupados porque en lugar de invertir esos millones allá para la guerra no los invierten en Europa donde hay hambrientos, no lo invierten para atender a los miles de migrantes que los lanzan a la muerte, no invierten en Estados Unidos, donde también hay millones de norteamericanos que pasan hambre”