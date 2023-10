Samcam: General Avilés se declaró "servil" de Rosario Murillo quien sucedería a Ortega

El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, dijo en 100% Entrevistas que el discurso del general Julio César Avilés contra los periodistas independientes es porque trabajan a favor de la verdad y del pueblo nicaragüense. Advirtió que el ejército hace trabajo de inteligencia en Costa Rica, el cual es peligroso para los exiliados y también resaltó que el jefe del cuerpo castrense ya juró lealtad a Rosario Murillo, como la posible sucesora en el poder.

Samcam tildó como groserías las palabras de Avilés y dijo que el tema de atacar al periodismo independiente, “después de que ha sido sometido al exilio, a la confiscación de sus bienes, de sus activos, en el caso de ustedes que hasta el edificio se robaron y se robaron todo lo que pudieron robarse, en el caso de La Prensa, de Confidencial, de todo ese periodismo que no está a favor de Ortega, él despotrica y dice son mercenarios, pagado por el imperio, no lo menciona pero dice potencias extranjeras.”.

Asimismo, señaló que el periodismo independiente se puede dar el lujo de decir que trabaja en función de la verdad, que trabaja en función de la justicia, en función del pueblo nicaragüense, “algo que no pueden darse ese lujo ni Julio Avilés ni los generales que lo acompañan, ni el Ejército mismo, porque este comandante en jefe se vendió a Daniel Ortega por plata, por eso maneja ese holding empresarial que maneja y administra el Instituto de Prevención Social Militar y con eso les callaron el pico, con eso los compraron”.

Además, resaltó que “despotrica en contra de la gente que pedimos sanciones para el Ejército, es decir, si vos has vendido tu lealtad y es una lealtad a Daniel Ortega, es justo que la población que no se ha vendido, que no se ha rendido, que no ha doblado la cabeza hacia el dictador, reclamen y exijan que rindan cuentas y sean sancionados”.

Por otro lado, Samcam dijo a la comunidad internacional “que sancionen al Ejército, que sancione a todas las empresas que hacen negocios con estos, porque toda esa plata que manejan a través del Instituto de Prevención Social Militar, es plata que le da beneficio a él que no tienen los nicaragüenses, el 99.9% no tienen estos beneficios que tienen estos oficiales”.

“Exigimos y vamos a exigir sanciones de la comunidad internacional, pero realmente sanciones que golpeen la columna vertebral de la política de terrorismo de Estado de la dictadura de Daniel Ortega. El Ejército no tiene dignidad, la perdió en 2018, ya había venido un proceso de cooptación, pero que la gente no lo percibía, lo miraba normal y muchos se acercaban al paraguas del Ejército a hacer negocios, porque históricamente, acercarse a los guardias es beneficioso en el sentido de que no te tocan, no pagan impuestos, etcetera”, prosiguió.

Sobre el golpe de poder

Samcam recuerda que estudió con Avilés, de quien dice no era muy avesado intelectualmente hablando y señaló que eso se evidencia en el hecho de que sigue hablando de un golpe de Estado en 2018, pero Samcam consider que “los golpes de Estado los da el poder contra el poder, es decir, quién puede dar un golpe de Estado en Nicaragua o quién podía dar un golpe de estado en el 2018, eran el Ejército, la Asamblea, pero lo que pasó es que era el pueblo en las calles exigiendo libertad, democracia, procesos electorales limpios, justos, transparentes, solo era el pueblo”.

Recordó que solo a una persona ha escuchado que justificó un poco el tema este y dejó una nebulosa “en que si el pueblo podía dar un golpe de Estado y fue Humberto Belli, pero es el poder que da un golpe de Estado, quien le dio un golpe de estado a Perú fue Fujimori lo disolvió, quien le dio golpe de estado a Honduras que lo sacaron a Mel Zelaya en pijama y lo mandaron a Costa Rica, fue el Ejército, a veces hay que explicarle a esta gente que el golpe de estado lo da el que tiene la fuerza, es decir el Ejército”.

También manifestó que no conoce a nadie que se le haya acercado al Ejército, a Avilés o a algún general pidiendo dar golpe de Estado a Ortega, lo que hubo “fue una demanda ciudadana, de que ocuparan su lugar, que la Constitución establece en respaldo al pueblo y qué es lo que hizo Julio Avilés, mandar a asesinar al pueblo usando un grupo, una fuerza paramilitar para hacer el trabajo sucio”.

Samcam también considera que cuando hablás de amenazas y de poner de frente la dignidad de una institución que no la tiene, “lo que se hace es amenazar de una manera burda, grosera, vulgar, es decir, el matón de barrio basado en su fuerza, en el respaldo de una pandilla de fasinerosos empiezan a amenazar a ciudadanos que se resisten al chantaje, es lo que está haciendo el Ejército”.

Peligroso trabajo de inteligencia en Costa Rica

Uno de los puntos más delicados que Samcam tocó en la entrevista es que lo que se puede esperar es que la inteligencia continúe en su trabajo, operando en el exterior, es decir, la diplomacia de guerra que están manejando sobre todo en Costa Rica, “que les permite desarrollar una labor de inteligencia bastante fuerte, entonces es de esperar que continúe haciendo el trabajo, es decir todo ese trabajo que desarrollaron para poder convencer de capturar a Rodolfo Rojas, por ejemplo, llevárselo a Nicaragua, torturarlo para después asesinarlo en Honduras. Es una labor de inteligencia que hicieron en Costa Rica, entonces hay que esperar que continúen haciendo y es una alerta”.

Ante esa realidad, el mayor en retiro dijo que no hay que confiar en gente que de repente se acerca melosa, sino que hay que desconfiar, hay que tener ojo visor en quien se acerca a donde vas y qué hacés, es porque esto van a querer golpear a ese periodismo independiente.

“Lo otro también es tener mucho cuidado con lo que hacés y con quién te juntas, ya hemos visto que muchas cosas salen de entornos supuestamente seguros, eso es un trabajo que desarrollan, un trabajo de inteligencia que se acercó o comprando gente alrededor tuyo y que por cuestiones del exilio son personas vulnerables a caer en el trabajo que desarrollan, a comprar voluntades, es lo que hay que esperar y no tener ninguna duda, en un momento que uno perciba alguna actividad sospechosa, denunciarlo a las autoridades costarricenses, donde nos desenvolvemos”, insistió.

A Samcam le llama la atención la insistencia de Avilés en el tema de la lealtad, es decir que seguramente ha oído y ha percibido que hay desconfianza en él.

El mayor retirado expresó que en el segundo libro que escribió y que está en Amazon habla de una reunión en 2014 , cuando daban por muerto a Ortega y le dijeron al vicepresidente el general Omar Hallesleven, que él era el siguiente al mando, lo cual no le gusto a Rosario Murillo, que en ese momento era tan solo la secretaria de comunicación.

Murillo supo que René Núñez, el fallecido presidente de la Asamblea Nacional, le había dicho a Halleslevens que él tomaría el poder en caso de fallecer Ortega, lo cual fue la punta de lanza para que ella desconfiara, “porque a Rosario ni se le olvida nada, tiene esa cualidad de gente mala que no olvida los agravios y te los cobra en algún momento”.

Avilés “ahora se le cuadró a los dos, porque antes era la secretaria de comunicación y ahora es la vicepresidenta y si algo llega a pasarle a Ortega la que asume el mandato es ella y ya desde ahorita Julio Avilés comprometió al Ejército a Rosario Murillo, que hay que decirlo de la manera más simple, esta Constitución que reformaron dice que si falla Daniel el vicepresidente, en este caso Rosario, y la vicepresidencia la asume Porras, allí no hay nada más que hablar, y Julio Avilés es decirle que el ejército sigue postrado hacia usted, usted lo compró. Este ejército es suyo, eso es lo que en pocas palabras le dice Julio Avilés a Daniel Ortega y todo el que hable mal de Ortega es enemigo del Ejército, imagínate en qué manos está el país”, explicó.