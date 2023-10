Rosario Murillo dice que era "periodista" en La Prensa, pero en realidad fue secretaria de Pedro Joaquín Chamorro

Rosario Murillo recordó los años cuando trabajó en La Prensa, diario que el régimen de Nicaragua cerró y confiscó en 2021 y cargó contra los presidentes de Chile y Colombia a quien sin nombrarlos los señaló de que ellos no representan la izquierda de América porque en tiempos difíciles “salen corriendo”, además de llamarlos “traidores”, “impresentables” y “cobardes”.

“Mientras el comandante (Ortega) hablaba de los traidores de los que están ya en el basurero de la historia, nosotros decíamos, pensábamos esos son los impresentables, impronunciables, él hablaba de los imprescindibles los grandes luchadores de nuestra América Caribeña y los traidores que siempre hay, que son cobardes, impresentables, impronunciables”, expresó Rosario Murillo al final del acto conmemorativo por el 44 aniversario de la policía.

A la izquierda presidente de Chile: Gabriel Boric y su homólogo Gustavo Petro de Colombia. Foto: Efe.

“La verdad es que la historia no los va a recoger más que cómo eso, como personas que no tuvieron ni carácter ni fortaleza para seguir llevando las banderas”, añadió Murillo en su discurso.

“Yo conozco gente a quien entrevisté cuando trabajaba como periodista que decía ya no queremos seguir portando bandera que lo haga otro y ahora se presentan como los abanderados de qué, de cuál izquierda, eso no es izquierda. Esos son los claudicantes, esos son los que no luchan, esos son los que cuando llegan los tiempos duros, en la vida hay de todo se corren sin pena alguna”, arremetió.

Según Murillo, los presidentes de Chile y Colombia que representan a la izquierda son “vergüenza” y “desvergüenza” para ellos mismos y su descendencia.

“Es difícil verse en un espejo cuando uno sabe que ha claudicado, que se ha acobardado, que se ha corrido, sencillamente se ha negado el privilegio de luchar para vencer siempre”, aseveró.

Rosario Murillo insistió que “en la vida hay de todo” y señaló que hay algunos que se creen “con laureles eternos” a los que ha visto claudicar diciendo: “qué desfachatez”.

Murillo se pregunta “cómo es posible que gente que se dedicó a realizar negocios personales a floripondear la vida loca” en alusión a los mandatarios señalados y que según ella “han vivido únicamente para sí mismo” como “capitalista se atreven” a señalar al régimen de Ortega que “piensa en el prójimo como cristianos”, sentenció Rosario.