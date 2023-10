Luego que Daniel Ortega insultó a los presidentes de Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente, el analista Enrique Sáenz aseguró que recibió un comentario acertado sobre que esto era una cortina de humo para tapar el arresto de su cónsul en Rusia y también dijo que el dictador apedrea a todo el mundo porque se siente protegido por ejército y policía.

“Ortega ya ha caído en la situación del viejo loco de la esquina que hay en muchos barrios de Nicaragua, un viejo loco en una esquina que agarra a garrotazos a los chavalos que pasan, te agarra a pedrada las casas vecinas cómo está protegido por la guardia, pues se siente impune para atacar verbalmente, para ofender o para agarrar a garrotazo o a pedrada a cualquiera que pase”, dijo Sáenz en frases pintorescas.

“Sobre estos ataques de Ortega al presidente Boric y al presidente Petro hubo entre los comentarios que recibí uno que me pareció sumamente agudo y lo recojo y es que se refirió a que si Ortega está echando una cortina de humo sobre la captura del cónsul en Rusia, que lo echaron preso los mismos rusos por gánster y además no por gánster solo en Rusia sino que por gánster también en Nicaragua”, dijo Sáenz.

Resumió la situación diciendo que en el país se ha escuchado toda la campaña de la dictadura y sus paniaguados sobre la fábrica de vacunas y que con la la pandemia se iba a ensanchar la planta y se iba a inundar de vacunas a Centroamérica, pero el cónsul honorario de Nicaragua en Rusia, Viktor Pavlovich Trukhin, a quien nacionalizaron nicaragüense, estaba de por medio en este negocio de la planta de las vacunas estafada.

“En cualquier país del mundo esto sería un escándalo, cómo es eso que un inversionista extranjero en este caso un inversionista ruso en una planta donde hay dinero de cotizantes del INSS ahora aparece en un escándalo de corrupción que descubrieron los rusos y en Nicaragua no se dice una palabra”, insiste.

Silencio en un caso grave

Sáenz considera que el comentario de cortina de humo es atinado, porque “un caso que es escandaloso realmente nosotros lo estamos dejando pasar como que sí pasó de noche. Que tenemos que referirnos a la vulgaridad de Ortega con estos presidentes, pero igualmente no debemos dejarnos engatusar con cortinas de humo y dejar de hablar de tema que no le interesan a Ortega, pero sí nos interesan a nosotros y lo remarco no podemos dejarlo pasar porque esto es un escándalo y hay que ponerle chile, a propósito de

El analista también recordó que en esa herida de corrupción están metidos los dictadores, pues uno de sus hijos aparecen “muy fachento abrazado con este personaje que ahora está acusado de corrupción, de estafa, de fraude en Rusia entonces no nos olvidemos de ese caso activo”.

Por otro lado, apuntó que el “viejo loco del barrio”, en una escuela fue llamado “comandante de la educación”, y recordó que es el mismo que cierra universidades y “receta embrutecimiento en lugar de conocimiento”.