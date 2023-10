El régimen de Daniel Ortega a través de la Corte Suprema de Justicia que controla la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, canceló 11 centros de mediación, indica La Gaceta, diario oficial. La mayoría se encuentra en Matagalpa.

De acuerdo a la publicación en La Gaceta, los centros cerrados son los siguientes: Centro de Mediación La Dalia, UCA-NITLAPAN, NITLAPAN-UCA, Promoción de la Paz Social Duradera "PRO-PAZ, "Claudia Meza", CONSENSUM, Universidad del Valle (UNIVALLE), "Camino Mulukukú", "San Pedro de Metapa","Tu Mano Amiga de Quilali", Centro de Mediación y Arbitraje "TEMIS" y Rubén Darío de Juigalpa.

En el caso de los dos primeros centros UCA-NITLAPAN y NITLAPAN-UCA, la DIRAC señala que la acreditación es revocada porque estaban adscritos a la extinta Universidad Centroamericana (UCA), la cual fue confiscada por Ortega.

“El "Centro de Mediación La Dalia, UCA-NITLAPAN», identificado con el número perpetuo 073-2018 y con domicilio en el municipio del Tuma la Dalia departamento de Matagalpa, adscrito al Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana NITLAPAN según Certificación del Acta No. 247, Certificación del Acta No. 185 de la Junta de directores v la Certificación de Acta No. 0110-2017 de la Junta Directiva de la extinta Universidad Centroamericana, no ha cumplido sus obligaciones legales”.

También señalan que “no ha presentado sus reportes estadísticos y no ha solicitado nueva renovación. Además, deja de existir como consecuencia de la extinción de la Universidad Centroamericana”, reza la publicación en La Gaceta.

En este sentido, la DIREC resolvió revocar y dejar sin efecto la renovación de acreditación del 26 de noviembre del año 2020 “el Centro de Mediación La Dalia, UCA-NITLAPAN queda inhabilitado para administrar la Mediación como método alterno de resolución de conflictos”.

En el caso del segundo centro NITLAPAN-UCA estaba ubicado en Río Blanco, Matagalpa.

Respecto al Centro de Mediación para la Promoción de la Paz Social Duradera "PRO-PAZ", en Chichigalpa, Chinandega, la DIRAC señaló que la directora no cumplió con sus obligaciones legales como la publicación de su última renovación de la acreditación y reportes estadísticos.

De igual forma, los centros de Mediación y Arbitraje “Claudia Meza”, "CONSENSUM”, Universidad del Valle (UNIVALLE)", "Camino Mulukukú", "San Pedro de Metapa", "Tu Mano Amiga de Quilali", "TEMIS" y Rubén Darío de Juigalpa indican que “no ha cumplido con sus obligaciones legales como la publicación de su última renovación de la acreditación y reportes estadísticos”.