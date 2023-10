Los antecedentes políticos son la clave para entender por qué la dictadura de Daniel Ortega respalda a Palestina y no a Israel, que ha sido salvajemente agredida por el grupo terrorista Hamas

Analistas políticos y opositores al régimen de Daniel Ortega, condenaron los ataques del grupo de Hamas contra Israel, pero también condenaron el comunicado “doble moral” publicado por la dictadura sandinista en torno al conflicto internacional.

Producto de esta comunicación, el ex diplomático y analista político Arturo McFields, refirió en su cuenta en X, que el régimen podría romper relaciones con Israel una vez más.

“Ortega ha roto relaciones con Israel al menos en 2 ocasiones, primero en 1982 y luego en 2010. Siempre ha respaldado a grupos terroristas y criminales a nivel mundial. No sorprendería que vuelvan a repetir la historia”, dijo escuetamente en la red social, pero amplió su análisis para 100%Noticias.

Según el analista, Daniel Ortega ha manejado la relación con Israel y Palestina “a conveniencia”.

“Los sandinistas llegan al poder y en poco tiempo, en 1982, rompen relaciones con Israel y luego en el 2010 vuelven a romper relaciones. Siempre en apoyo a sectores radicales y a grupos terroristas”, recordó McFields quien asegura que el régimen retomó las relaciones cuando quedó aislado internacionalmente después de las barbaries cometidas en contra del pueblo de Nicaragua en abril del 2018.

Leer más: EEUU condena cancelación de la personería jurídica a Yatama “comunidades indígenas tienen derecho a todas las libertades”

“En 2018 cuando se ve aislado por la comunidad internacional y cuando se dan los hechos violentos en Nicaragua en los que mueren 350 personas en manos de Ortega y su policía criminal, en ese contexto reactivó relaciones con Israel de una forma bastante premeditada. Con intenciones de vender la imagen de normalidad”, aseveró.

El analista trasciende en su análisis y sostiene que Ortega odia a Dios “hay que recordar que Ortega odia la fe, odia a Dios, odia a los creyentes y en esa línea de odio van los ataques en contra del pueblo de Israel que es el pueblo de Dios y que los que tenemos fe sabemos lo que significa bendecir a Israel y estar del lado correcto de la historia”, indicó McFields.

Comunicado hipócrita

El opositor Félix Maradiaga, desterrado en Estados Unidos por el régimen sandinista, calificó el comunicado de “hipócrita” y “doble moral”.

“Es un comunicado hipócrita de una dictadura que descaradamente se ha declarado aliada de Irán, que es el estado islámico, que abiertamente ha admitido estar detrás de los ataques terroristas de Hamás contra la población civil de Israel”, dijo Maradiaga.

Al igual que McFields también hizo memoria de los antecedentes anti-israelí del dictador Daniel Ortega. Durante la Revolución Sandinista Ortega expulsó una pequeña pero muy activa comunidad judía.

“Eran 250 familias y durante la revolución esas personas fueron expulsadas del país y sus bienes, incluyendo la Sinagoga, fue cerrada y expropiada.

Félix Maradiaga recordó también una audiencia donde señalan a los sandinistas de extender pasaportes nicaragüenses a terroristas.

“Los Ortega son anti-Israel. Han sido aliados de grupo terroristas anti israel como lo expresaron miembros del congreso de los Estados Unidos en una audiencia del 14 de julio de 1993, donde se inició posteriormente una investigación detallada de los nexos del frente sandinista con el terrorismo particularmen con la OLP”, dijo.

Agregó que “para 1996 esa indagación concluyó que se habían entregado más de 1000 pasaportes nicaragüenses a ciudadanos árabes y otros 50 mil pasaportes estaban desaparecidos. Uno de estos pasaportes se encontró en una de las personas vinculadas al primer atentado a las Torres Gemelas de 1993”, recordó Maradiaga.

“El régimen de Daniel Ortega es parte de una red de tiranías abiertamente anti occidental y anti Estados Unidos. China, Irán, Rusia, Corea del Norte y otras , apuntan por un modelo que atenta en contra de las democracias occidentales y los pone del lado equivocado de la historia”, expresó.

Félix Maradiaga relató en su comentario que visitó Israel y territorios palestinos y reconoce la difícil situación que enfrentan “he visto con mis propios ojos las duras condiciones de los palestinos en esos territorios y he conversado con ellos y he escuchado sus desesperanzas ante el fracaso de la diplomacia. Pero también fui testigo de la sensación permanente de amenaza y alerta bajo la cual vive la población civil de Israel”, relató Maradiaga.

“No se me ocurre ninguna solución fácil, no obstante en este momento no se puede amparar a nadie en ambigüedades por las acciones barbáricas de los militantes palestinos. Nada justifica las acciones terroristas que más bien han despertado una respuesta feroz de Israel “, concluyó Maradiaga.

Más apoyo a Israel

Otros opositores al régimen de Daniel Ortega no dudaron en apoyar a Israel desde sus redes sociales.

“Las imágenes de los ataques terroristas de Hamas al pueblo de Israel nos debe recordar hasta dónde lleva el fanatismo y la barbarie. El asesinato atroz de civiles está siendo condenado por el mundo entero, excepto por algunos criminales gobiernos que justifican estas acciones”, dijo el ex preso político y también desterrado Juan Sebastián Chamorro.

Kitty Monterrey refirió “Mi enérgico rechazo a los ataques terroristas perpetrados por Hamas desde Palestina contra la población civil y soldados del Estado de Israel. Toda mi solidaridad con el pueblo de Israel en estos momentos de dolor”, escribió Monterrey.

Mientras que desde la cuenta oficial de la organización política Ciudadanos por la Libertad (CxL) escribieron “estamos solidarios con el pueblo de Israel ante los ataques terroristas perpetrados por Hamas. El terrorismo, la violencia y la inseguridad son una amenaza a la libertad y democracia”, reza el post.