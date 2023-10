Reacción de Taiwán confirma “deslealtad y oportunismo” de Daniel Ortega

Luego que Taiwán calificó a Daniel Ortega como un dictador "oportunista" después de que recientemente señaló a Taipéi como una provincia de China. Algunos opositores consideran que la Isla no se equivoca porque Ortega se ha caracterizado por ser “deshonesto”.

“Aplaudo, que un gobierno le llame a Ortega por lo que es, un oportunista, un descarado y un pedigüeño pero también lamento profundamente que el gobierno de Taiwán lo diga hasta este momento cuando nosotros en la oposición pudimos ver después del 2018 que mantuvo una posición condescendiente con el dictador Ortega y Taiwán sabía perfectamente que Ortega les iba a traicionar”, expresó el ex preso político desterrado Juan Sebastián Chamorro.

También lamenta que el gobierno taiwanes haya sido complaciente con el dictador sandinista antes de la ruptura de relaciones diplomáticas.

“Obviamente me solidarizó siempre con el pueblo de Taiwán que tiene al monstruo de China encima, una amenaza permanente y mi solidaridad con la independencia con la soberanía y los derechos del pueblo taiwanés, pero es lamentable de que los gobiernos los distintos gobiernos de Taiwán hayan sido condescendientes con este dictador solamente por un apoyo internacional, creo que es muy importante que esta experiencia nos recuerde de que los derechos humanos se defienden independientemente de cualquier interés geopolítico”.

Por su parte, Haydee Castillo explicó que Taiwán se había convertido desde 2018 en uno de los principales socios comerciales de Nicaragua y cooperador en proyectos de viviendas, carreteras, alimenticios, emprendeduría, prevención de desastres, entre otros.

“Esta familia dinástica que desgobierna Nicaragua, si hay algo que le caracteriza es la deshonestidad, la falta de coherencia, la falta de principios y valores; que tristemente está corrompiendo a la sociedad nicaragüense y a los principales decisores de este régimen".

Castillo agregó "me parece que estos elementos son importantes a tener en cuentas para cuando se haya logrado salir de la dictadura instaurar un nuevo gobierno en que Nicaragua tendrá que tener una política exterior coherente en base a sus principios y sus valores, en donde no exista ese doble rasero y ese trato a conveniencia de intereses personales, familiares, caudillescos y no a los intereses globales de la Nación”.

Asimismo, Félix Maradiaga, ex prisionero político y desterrado dijo a 100%Noticias que la ambición y el oportunismo de Daniel Ortega son evidentes en su cambio de alianzas políticas.

“Su falta de lealtad hacia Taiwán y su aceptación de los beneficios económicos que este país le brindó demuestran que Ortega está dispuesto a pisotear cualquier principio ético con tal de satisfacer sus intereses personales. Por otro lado, es muy sabio aquel dicho que dice que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, expresó Maradiaga.

Señala que el respaldo a China y considerar a Taiwán como una provincia china, Ortega simplemente está reiterando lo que muchos ya sabían.

“La relación con Taiwán y Ortega era una relación oportunista y coyuntural. En realidad, el modelo totalitario de China hace que sea para Ortega un mejor socio para Taiwán, que es una democracia que lucha por sobrevivir. La dictadura sandinista ha dejado clarísimo que sus aliados naturales son esos regímenes totalitarios”.

Agrega “En resumen, Daniel Ortega ha demostrado ser un oportunista sin escrúpulos, dispuesto a traicionar a aquellos que le brindaron apoyo y aprovecharse de las circunstancias para satisfacer sus intereses egoístas”.

Insultos a Taiwán

La semana pasada Daniel Ortega, calificó como un "milagro" el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, ocurrida hace 22 meses, y destacó que el gigante asiático trata al país centroamericano con "respeto" y sin imponer condiciones.

En diciembre de 2021 "se produce el milagro de que Nicaragua, un país pequeñito, un territorio pequeñito, una población pequeñita, establece relaciones con una potencia gigantesca como es la República Popular China", dijo el mandatario nicaragüense durante la entrega de 250 autobuses comprados a una empresa china para modernizar el transporte urbano colectivo del país centroamericano.

Ortega aseguró que China "nos trata con respeto, no nos pone condiciones y no ha andado invadiendo por el mundo como han andado invadiendo las potencias capitalistas".

Explicó que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó, Nicaragua estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China.

"Cuando llegamos al gobierno, con el triunfo de la revolución (en 1979), quienes estaban aquí (en Nicaragua) como representante de China, era una provincia de China: Taiwán", señaló.

"Taiwán es una provincia de China, no es una República, no es un Estado, es simplemente una provincia de China, y eso está así reconocido a nivel global, aprobado por las Naciones Unidas", sostuvo.

El mandatario sandinista recordó que en 1990, cuando fue derrotado en las urnas por Violeta Barrios de Chamorro, el nuevo Gobierno nicaragüense rompió relaciones con China y la restableció con Taiwán.

Nicaragua y Taiwán mantuvieron relaciones por 31 años (1990-2021), incluyendo 14 años y 11 meses con Ortega, tras retornar al poder.