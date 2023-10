Daniel Ortega pone más piedras para su caída, analiza José Antonio Peraza

El analista y ahora desterrado político José Antonio Peraza, considera que el aislamiento internacional del dictador Daniel Ortega, lo conduce a apoyar a grupos terroristas siguiendo una política anti-occidental que complicaría su caída.

“Ortega está poniendo las piedras de su caída. Está buscando todo este eje antioccidental porque él necesita algún reconocimiento o alguna vigencia política pues está aislado del mundo al que nosotros pertenecemos. Somos una sociedad cristiana y occidental (...) y estamos en el hemisferio occidental, por lo tanto somos occidentales cristianos y tenemos un gran bagaje de la cultura europea, eso nos hace diferente a los amigos que él tiene”, reflexiona Peraza.

El analista asegura que no le extraña la actuación del dictador Ortega al apoyar a Palestina “Los que conocemos la historia del Frente Sandinista sabemos de su vínculo es muy cercano con los árabes, Gadafi lo mantuvo durante años un 25 mil dólares al mes para que él mantuviera su liderazgo, porque sin dinero no se puede hacer política”, recordó el también politólogo.

El analista considera que el régimen de Ortega, visiblemente aislado de Estados Unidos y Europa, pone su política al servicio de regímenes autoritarios.

“Para el sentirse que hay un poder extracontinental que le puede ayudar en un momento de dificultad se arrastra ante Rusia y China para tener alguna alternativa. Eso puede servir un tiempo pero en algún momento le puede pasar la cuenta”, indica el experto, que advierte que el dictador Ortega está del lado equivocado.

“Ahorita hay un duelo entre los que son antioccidentales antidemocráticos y los conocemos. Yo creo que los opositores debemos estar claros que Ortega es un paria internacional”, expresó.

Con respecto a la próxima salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos OEA, el experto considera que será una prueba de la ilegitimidad del Gobierno pero no resuelve la crisis.

“Definitivamente no es legítimo un gobierno que mete preso a los candidatos a la presidencia, que elimina la fuerza política opositora y además encarcela cualquiera que levante su voz”, comentó y agregó que la región debe ser más firme al pronunciarse al respecto pero no será suficiente llamar a Daniel Ortega al cauce democrático.

“Eso es pedir que vuelva al cauce democrático a alguien que no tiene ninguna raíz democrática. Ortega nunca ha sido demócrata. Una vez que ganó una elección, en menos de un año ya estaba haciendo fraude que fue en el 2008. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo de que Ortega es un gobierno ilegítimo pero creo que debemos limitar nuestras expectativas de creer que con eso ya quedó liquidado, faltan muchas cosas más”, reconoció el experto.

Con respecto a cómo avanza la iniciativa de Monteverde, el politólogo comenta que están en un proceso de consolidación “En este momento no se puede correr y le estamos metiendo muchísimo trabajo que no se ve, como revisar las líneas estratégicas, estamos dialogando entre grupos, ganando confianza y esperamos que eso continúe, porque soluciones mágicas no hay”, concluyó el experto.