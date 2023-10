Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y experto en temas de seguridad, aseguró que Ortega es admirador del terrorismo, al referirse de por qué el régimen no condena a Hamás por los ataques a Israel y reiterar su “solidaridad a la causa de palestina”.

“La historia no me deja mentir, en 1993 fue el primer ataque al World Street Center y el FBI y la Inteligencia de los Estados Unidos llegan hasta el apartamento del líder intelectual del ataque y encuentran cinco pasaportes nicaragüenses, que fueron extendidos en León, autorizados por Ortega y le encomendaron la misión a Carlos Fonseca Terán”, recordó el ex militar el 100% SUPERCHAT.

Según Samcan, Ortega apoya absolutamente la invasión Rusa a Ucrania, y a todo aquel que tenga por enemigo a Estados Unidos.

“Ortega tiene una obsesión con los Estados Unidos. Rusia y su otro aliado Irán, esa es son malas compañías, (...) que son digamos los padrinos de dos grupos terroristas Hamás y Hezbolá (...) lo que hace es ponerse al lado de los terroristas, al lado de los criminales, de los asesinos”, comenta el analista.

Según Roberto Samcan, Hamás, responsable del ataque de Israel, reveló que se preparaban para el ataque desde hace dos años.

“Uno de los dirigentes y organizadores de este ataque decía que preparaban la operación en el más absoluto silencio y les hicieron creer a los israelitas que estábamos concentrados en organizar el gobierno en Gaza, que estábamos tratando de desarrollar la economía. En realidad es que el terrorista nunca cambia, el terrorista está pensando en destruir”, expresó Samcam.

Nicaragua podría convertirse en refugio de Hamás

Samcan, se refirió a la visita de Farid B.M. Sarouh (Ramzi Rabah), miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y jefe del Departamento Anti Apartheid de esta organización, quien recorrió varios departamentos de Nicaragua, entre estas Matagalpa, León , entre otras ciudades.

"Todo lo que hace Daniel Ortega yo siempre lo pongo en duda y espero lo peor. Ese recorrido ni siquiera lo hicieron con otros dirigentes. Llegó el presidente de Irán no lo anduvieron asoleándose en todos lados, llegó el vicepresidente de la UME estatal de Rusia etcétera, entonces me causa mala espina”.

Y coincidió con otros analistas como Guillermo Belt, que Nicaragua puede convertirse en refugio de terroristas de Hamás.

"No sabría decirte pues, a menos que estén interesados en explotar el turismo en Nicaragua, pero no creo que anden en buenos pasos sobre todo conociendo a Ortega. Nicaragua se puede convertir en un refugio de esto, Hamás o incluso no estarán explorando posibilidades de reclutamiento de gente Palestina y Nicaragua. Hay que esperarlo todo”.

El mayor retirado, sostiene, como otros opositores, que el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional es una organización terrorista.

“En septiembre del 2020 con la Fundación Arias, hicimos un tribunal de conciencia donde analizamos apenas 18 testimonios de muchachos, mujeres y hombres, que fueron capturados y sometidos a terribles vejaciones por el régimen”.

En este tribunal “se logró determinar que toda la estructura partidaria estuvo involucrada en todas esa vorágine de terror y de criminalidad que afectó a cientos de jóvenes. Violaciones asesinatos, violaciones múltiples a hombres, a mujeres abortos provocados, es decir tortura y tratos inhumanos, crueles, degradantes”, explicó Samcan.

El experto en seguridad dijo que establecieron una cadena de mando que encabeza el Secretario General del partido que es Daniel Ortega, la vice secretaria Rosario Murillo, el secretario de Organización Fidel Moreno, después secretarios políticos de las instituciones de gobierno.

“Todas las instituciones tienen un secretario político, incluso hasta la policía tenía un secretario político que era Joel Marenco Corea, hay alcaldes, hay vicealcaldes, secretarios políticos a nivel nacional”, detalló Samcan.