Rosario Murillo estalla en furia: “Las mentiras tienen patitas cortas” y califica de “estúpidas” publicaciones

Sin hacer mención directa a hechos, la sancionada vice presidenta Rosario Murillo estalló en furia durante su intervension cotidiana al mediodía y tildó de “mentiras”, situaciones que no especificó. Su declaración ocurre en el contexto de la purga en el poder judicial en Nicaragua y la lucha de poder de los bandos en el sandinismo.

A continuación, la verborrea de Murillo al comparecer este 3 de noviembre en sus medios oficialistas:

“La mentira tiene patitas cortas, el odio no pasa, el desamor no pasa, la difamación no pasa, la calumnia no pasa, pero sobre todo la mentira que enfrentada a la verdad no tiene ninguna fuerza y ningún sentido, es precariedad tota y espiritual, es falta de alma, quienes quisieron destruir Nicaragua no han mostrado alma, no han mostrado capacidad de amar a su pueblo”.

Murillo calificó de “publicaciones estúpidas” algo que no precisó. “Porque solo un estúpido, una persona que no tiene inteligencia si sensibilidad que no tiene inteligencia emocional o espiritual, puede pretender que alguien les crea algo de lo que dicen … si aquí hemos estado todos hemos visto y hemos luchado y vencido y cuidamos y custodiamos esta paz sagrada que tenemos”.

Agregó: “Cuando a través de la historia hemos conocido gente con esos apellidos que se volvieron infames en la historia queriendo servir o amar al prójimo? No lo hemos visto, a lo mejor Dios nos hace el milagro de abrir corazones y no permitir que sigan envenenando el corazón con más odio y desamor y sobre todo más afán destructivo”.

Murillo nuevamente arremetió contra los manifestantes del 2018, en su versión falseada y sin mencionar que su régimen reprimió a nicaragüenses con el plan Vamos con Todo, que ella lideró en abril del año 2018.

“Yo en diferentes días veo, las increíbles infamias de los incendiarios, de los quema buses, de los quema casas, de los que incineraban muchachas, muchachos, niños, para después echarle la culpa al gobierno y a otras familias en cada comunidad, los que desde el odio realizaban todo tipo de crímenes que ahora achacan para tener qué decir porque no tienen mensaje, no tienen nada que ofrecer, nunca han tenido, y cuando ofrecieron algo evidentemente no cumplieron”.

Desde que ocurrieron los hechos de represión, organismos de derechos humanos calificaron el actuar del régimen de haber cometido “crímenes de lesa humanidad”. Pero tanto Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúan haciéndose las víctimas.

“Y ahí está reflejada la historia perversa, de quienes esconden la mano con que la que destruyen, con las que matan, nunca vanos a olvidar el delito de lesa humanidad de quemar seres humanos vivos, con determinadas complicidades y bendiciones que no volverán, ni esas personas que es difícil de catalogar como seres humanos pueden volver en esta Nicaragua a sembrar cizaña, desunión y sobre todo destrucción y a llenarnos de sangre santa”.

En el mensaje del medio día, Murillo, anunció que son 250 buses chinos que vinieron en esta segunda entrega para sumar 500 que según ella “les duelen” a los opositores. Anunció un recorrido por Corinto y occidente del país exhibiendo los buses chinos.

“Y defendemos el derecho a vivir tranquilos, a movilizarnos de un lado a otro, imagínense, los criminales de los tranques ahora son ángeles, dicen ellos, dicho por ellos mismos, nadie les cree nada. Aquí está un pueblo que trabaja, que prospera, un pueblo que sabe que paso a paso vamos adelante y sabemos que nadie puede arrebatarnos, nuestras victorias”.