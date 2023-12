Diputada indígena Nancy Henríquez estuvo sin defensor en el juicio, está delicada de salud

Familiares de la diputada indígena nicaragüense y presa política, Nancy Elizabeth Henríquez James, denunciaron que no tuvo derecho a un abogado defensor, siendo condenada a 8 años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

“Cuando mi tía la fue a visitar le dijeron que no podía hablar en miskito, siempre hay una persona presente escuchando lo que dice mi mamá. En la visita anterior informó que le estaban haciendo juicio ahí adentro y que ya era su segunda audiencia, en la tercera la condenaron a ocho años”, dijo Liza Francis Henríquez, hija de la diputada a 100%Noticias.

Señaló que durante el juicio, el Ministerio Público controlado por el régimen de Daniel Ortega no presentó ninguna prueba de los delitos que le imputaron.

“Ella tiene derecho a la defensa, pero ellos lo hicieron como un juicio exprés ahí adentro y así rápidamente la condenaron .Ella dice que buscaron evidencias pero no lograron. Al momento que la detuvieron ella no tenía su teléfono celular. Ella no tiene, ellos no tienen acceso a nada, a ninguna información de ella porque no cometió ningún delito y están haciendo su gusto y antojo”, denunció.

Resaltó que no tenía ningún abogado defensor “cuando la arrestaron el primer abogado fue y le dijeron que si quería conservar su su carnet de abogado que no se metiera en lo que no le importa”.

También informó que la ex diputada se encuentra mal de salud, por lo cual piden su liberación.

“Su salud está bastante delicada. Está bastante baja de peso. Ella no puede decir mucho porque siempre están al pendiente de lo que ella dice, incluso la Policía llega a tomar fotografías a su vivienda en Puerto cabeza, el día de hoy estaban tomando fotografías”.

Liza Henríquez reiteró que su progenitora es una persona de la tercera edad “tiene 62 años y no puede aguantar estar ocho años presa. Es hipertensa, padece de gastritis, padece de un sinnúmero de enfermedades porque es una persona de avanzada edad”.

Nancy Henríquez era diputada suplente del legislador arrestado Brooklyn Rivera. Además, era la presidenta y representante legal del partido indígena Yatama, fue detenida en Managua tras acudir a una citación realizada por la Policía Nacional.

La detención de la diputada indígena ocurrió dos días después de que la Policía arrestara al legislador y dirigente indígena Brooklyn Rivera, quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento).