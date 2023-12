Senador Marco Rubio pide papa Francisco que intensifique esfuerzos para liberación de Monseñor Álvarez

El senador estadounidense Marco Rubio pidió al Papa Francisco que intensifique esfuerzos para lograr la liberación del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero pasado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria tras negarse a abandonar su país.

Rubió envió una carta al Sumo Pontífice en la que reiteró que el obispo nicaragüense ha sido víctima de inimaginables violaciones a sus derechos humanos por parte del régimen “criminal e ilegítimo” de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

“Me dirijo a usted con humildad por la gracia y la esperanza que invoca a nuestra iglesia. Con este espíritu, le escribo respetuosamente en mi posición de senador de EE.UU. y como una persona de fe, para expresarle mi más profunda preocupación por el trato injusto que está recibiendo el Obispo Rolando José Alvarez Lagos en Nicaragua”, reza la misiva.

Bishop Rolando Álvarez has been the victim of unimaginable human rights violations by the criminal and illegitimate Ortega-Murillo regime in Nicaragua.



