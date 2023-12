Téllez: Régimen prepara barrida en el Estado en 2024, por eso fusiona instituciones en Ministerio del Interior

La excarcelada política, desterrada en Estados Unidos, Dora María Téllez, analizó la medida de revivir el Ministerio del Interior en Nicaragua y eliminar el Ministerio de Gobernación. Vislumbra que es parte de un proceso de compactación del estado que terminará también con una gran barrida para el año 2024.

Para Téllez esa consolidación de instituciones en el MINT es por los desafíos financieros que enfrenta la dictadura.

No se trata, según Téllez, de un fortalecimiento de las capacidades represivas, sino de una compactación institucional dirigida a la purga de empleados públicos. La Policía Nacional, antes una entidad autónoma, se convierte ahora en una dirección bajo el ala del Ministerio del Interior.

"¿Va a hacer ese Ministerio del Interior más cosas de las que ya han hecho? Pues no, porque ya no hay mucho que hacer. Ya se volaron a todas las ONGs con el nombre del Ministerio de Gobernación, ya hicieron todo lo que iban a hacer. No es que estén aumentando capacidades represivas, simplemente están compactando instituciones y en esa compactación va a haber gente de la que ellos van a salir, porque ese es el objetivo final de esa compactación", dijo Téllez a 100% Noticias.

El comisionado reintegrado Horacio Rocha, según Téllez, se proyecta como el nuevo superministro del Interior, desplazando a la Policía Nacional a un papel de mera subordinación y por ende el gran perdedor es el Comisionado General Francisco Díaz, director de la Policía.

LEER MÁS: Confirman detención de Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua

Este movimiento sienta las bases para que Rocha, en su calidad de super asesor de seguridad, continúe ejecutando un plan de limpieza en los poderes y ministerios del Estado, destituyendo a aquellos que caen en desgracia.

El liderazgo de la Policía recae ahora en el MINT, marcando un cambio fundamental en la jerarquía: el jefe policial ya no tiene autonomía, sino que responde directamente al ministro del Interior.

Francisco Díaz, actual jefe de la Policía, podría haber perdido la confianza de la pareja dictatorial o, posiblemente, estar contemplando su retiro, analizó Téllez.

"Me parece que todo el camino está pavimentado para que el súper asesor de seguridad que tiene Ortega, Horacio Rocha que es el que se ha encargado de andar limpiando el sistema judicial, se haga cargo de ese Ministerio del Interior con un mando sobre la policía. Esta es una cosa sumamente importante porque esto significa de que ya no hay confianza en las capacidades y posibilidades de Francisco Díaz, puede ser que esté enfermo, puede ser que se vaya a retirar o puede ser que

simplemente ya simplemente no confíen", expresó Téllez.

El segundo objetivo se manifiesta en la fusión entre la Policía y el Ministerio de Gobernación para resucitar al nefasto Ministerio del Interior, es para compactar al Estado.

"Esta fusión se produce como uno de los pasos de compactación del Estado que están haciendo los Ortega Murillo. Ellos están fusionando instituciones y esa fusión viene con despidos", avizoró.

Esta fusión, va acompañada de despidos masivos, un patrón que la dictadura ha seguido con otras instituciones, como la Procuraduría de la Propiedad y la Procuraduría de Derechos Humanos.

"De la Procuraduría del derechos humanos han despedido gente. Ya por lo menos la procuradora fue nombrada en Angola. Ya la mandaron largo, pero eso lo que nos dice es que hay una fusión de instituciones porque ellos quieren sacar gente es decir hay una necesidad financiera de los Ortega Murillo para manejar el gobierno que lo está resolviendo por la vía de la compactación institucional y viene también una compactación institucional en las universidades que ya fue preparada con la reforma a la Ley de la autonomía universitaria y fue preparada con la ley de las indemnizaciones . Es decir la eliminación de la indemnizaciones por antigüedad", indicó.

La compactación institucional responde a la urgencia de reducir el déficit financiero mediante la eliminación de empleados públicos.

Téllez agregó que "ya están realizando corridas en varias instituciones y van a realizar a fondo a partir de enero del próximo año 2024. Es decir, lo que esperan los funcionarios públicos son barridas y esa barrida viene en el Ministerio del Interior".

SEGUIR LEYENDO: Daniel Ortega busca “revivir sistemas tenebrosos” de represión al resucitar el Ministerio del Interior

Dora María Téllez considera que la compactación del Ministerio del Interior no implica un aumento en las capacidades represivas, sino más bien la consolidación del poder sobre la Policía, que, constitucionalmente era autónoma desde 1995, y ahora se ve transformada en una simple dirección del Ministerio del Interior.

"Aquí el gran derrotado en esa fusión se llama Francisco Díaz y las consecuencias dentro de la Policía se van a ver en el futuro", afirmó la excomandante guerrillera.

Bajo la dirección del dictador Daniel Ortega, la Asamblea Nacional aprobó la creación del "Ministerio del Interior (MINT)", rescatando la denominación utilizada en la década de los 80. Ortega, en un acto reciente, destacó que esta medida fortalecerá al Estado al recuperar dos herramientas clave de la era “revolucionaria”: el Ejército y el Ministerio del Interior.

Esta legislación otorga al Ministerio del Interior la responsabilidad de implementar medidas para garantizar la seguridad ciudadana, del Estado y el orden interno, con el objetivo de prevenir actividades que pongan en peligro el orden constitucional y la institucionalidad establecidos por la “revolución”.

Este cambio institucional se produce apenas una semana después de que la Asamblea Nacional ratificara una ley que reorganiza las direcciones generales del Ministerio de Gobernación, integrándolas a la Policía Nacional, que con la creación del MINT, queda prácticamente anulada.

La iniciativa del MINT fue presentada durante la conmemoración del asalto a la residencia de "Chema" Castillo, un evento que marcó la liberación de Ortega de la cárcel en 1974.

El dictador destacó la importancia de este día, recordando su liberación hace 49 años y rindiendo homenaje a Hugo Torres, un histórico guerrillero que participó en la operación y, posteriormente, fue considerado un preso político del régimen de Ortega.

Torres falleció en 2022. Ortega, en este contexto, elogió a los participantes en la operación como héroes comprometidos con la lucha revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).