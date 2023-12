Confirman detención de Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua

10:21 AM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvieron este jueves a Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua, confirmó la abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado los ataques a la iglesia católica en Nicaragua

"El Ministerio del Interior amanece realizando su primera arbitrariedad. Han secuestrado a Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua quien en años anteriores declaró que "el Presidente Daniel Ortega miente al decir que en Nicaragua hay libertad religiosa", denunció Molina en sus redes sociales.

Molina aseguró que "el clero de la Arquidiócesis de Managua en oración ante tanta arbitrariedad. La vida de monseñor Avilés se encuentra en peligro. Que la dictadura respete su integridad física".

100% Noticias supo que Monseñor Carlos Avilés está preso en el distrito tres de la policía en Managua.

LEER MÁS: Analistas advierten que el 2023 es un año “catastrófico” para la Iglesia Católica de Nicaragua

La detención se da tras declaraciones ofensivas de Rosario Murillo en contra de sacerdotes y obispos a quienes tildó de "diablos" durante su alocución del medio día del miércoles 27 de diciembre.

Rosario Murillo expresó que “lo más ridículo, lo más divertido es que hay quienes con palabras, sentimientos diabólicos hablan de fe. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo”.

Avilés: el pueblo quiere que este "gobierno se vaya"

En junio del año pasado, Monseñor Carlos Avilés en una entrevista al medio digital Alfa y Omega, aseguró que el pueblo lo que quiere es que este "gobierno se vaya".

“Hay una total inconstitucionalidad y una falta absoluta de institucionalidad. Ninguna institución hace nada si no recibe la orden de arriba. La corrupción afecta a todos los niveles (...) En esta situación, nosotros somos los únicos que estamos hablando, expresando lo que el pueblo quiere, que es que este Gobierno se vaya y podamos vivir en paz”.

SIGA LEYENDO: Báez: Dictadores y opresores tienen miedo a la iglesia en Nicaragua, por eso encarcelan a obispos

También condenó la persecución y vigilancia al Cardenal Leopoldo Brenes, cuya casa el año pasado se encuentra permanentemente sitiada por agentes de la policía.

El prelado señaló que hay espionaje contra la iglesia “He tenido información de que la Secretaría Política y el Gobierno han grabado, por lo menos, 40 o 50 homilías para analizarlas y ver qué decimos”.

También Avilés denunció la decisión de la dictadura de eliminar de la parrilla televisiva el Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

“Nos castigan para que nos quedemos callados y no sigamos caminando con el pueblo, pero no decir lo que está pasando nos convertiría en cómplices. Quieren una Iglesia muda, pero no hablar sería pecado”, aseguró Monseñor Avilés, quien asegura que Nicaragua vive una situación inédita.