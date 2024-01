PGR desmiente que deban entregar "certificación" o "aval" para venta de propiedades privadas

Equipo de Periodistas

Enero 24, 2024 07:15 PM

La procuradora general de la república Wendy Morales desmintió en una entrevista en canal 4 la supuesta entrega de una "certificación" o un "aval" de la PGR para que los dueños de propiedades privadas puedan vender sus propiedades en Nicaragua.

"Ahora con los registros públicos de la propiedad, donde se ha dado una noticia falsa, donde se menciona que para toda de propiedad privada la procuraduría va a otorgar una certificación, eso es totalmente falso porque se crea un poquito de temor en la población de que van a pedir un aval nuestro para ellos poder inscribir propiedades privadas" dijo la titular de la PGR.

Agregó que "yo personalmente he atendido a personas que acuden a la procuraduría y les dije que no tengan miedo acudan a los registros públicos". Vale destacar que los registros públicos ahora son administrados por la PGR y no por la Corte Suprema de Justicia.

Según Morales "todos los trámites entre privados prosiguen su pago normal con pago de impuestos que ya los abogados y gestores conocen, el tema del pago del IBI, el tema del pago en la DGI".

La procuraduría aclaró que mantienen el proceso para las certificaciones de propiedades que han tenido vinculación con el estado como "los títulos supletorios, títulos emitidos por el estado en costas y fronteras".

En diciembre pasado, el analista político y opositor Eliseo Núñez Morales alertó en sus redes sociales que a partir del año 2024, los nicaragüenses no iban a poder disponer libremente de sus propiedades, ya que tendrían que solicitar una autorización a la PGR para venderlas.

"A partir del 2024 necesitarás una autorización de la procuraduría para vender tu propiedad, es decir no podrás disponer de tus bienes inmuebles si no te autoriza el régimen Sandinista, así de sencillo: ya no podes disponer de tu propiedad libremente", dijo Núñez en una publicación en su cuenta de X el 13 de diciembre del 2023.