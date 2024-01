Monteverde anuncia que pasa a convertirse en una concertación democrática nicaragüense

Equipo de Periodistas

Enero 26, 2024 10:40 AM

Los opositores, aglutinados en la iniciativa denominada Monteverde anunciaron que ahora pasan a convertirse en una concertación democrática nicaragüense que busca la salida de la dictadura, el debilitamiento de los pilares que la sostienen y la visualización de una Nicaragua justa, democrática y en paz.

Monteverde acordó su estrategia política y como uno de los anuncios principales de su estrategia política “es el acuerdo que hemos logrado para que monteverde deje ser un proceso que está conformado por personas a título individual para convertirse en una concertación, una concertación democrática nicaragüense”, dijo Juan Diego Barberena.

Barberana explicó que la organización estará conformada por personas a título individual y organizaciones políticas y sociales “esta como una alianza política con bases y compromisos sólidos con un enfoque muy plural, en virtud de la composición de estas personas y organizaciones, esta es una alianza política a largo plazo para lograr la transición democrática de Nicaragua”.

Asegura que en las conversaciones trazaron en términos generales los objetivos, el principal, salir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Además de concertar con otras fuerzas democráticas sin exclusión también se trazaron las líneas generales sobre la incidencia internacional, sobre la necesidad de que la comunidad internacional apoye este esfuerzo de democratización de las fuerzas políticas nicaragüenses,y ver a Monteverde ahora como una alianza política a largo plazo como un actor importante para empujar y lograr esa transición democrática”.

También el activista informó que están trabajando en un sistema de gobernanza consensuado por distintas personas y organizaciones.

Aunque Monteverde no reveló los nombres de las agrupaciones políticas que podrían sumarse a la concertación democrática, el ex diputado Eliseo Núñez informó que son siete organizaciones con presencia en el territorio nacional.

“Las organizaciones están en el proceso de consultas internas, por respeto nosotros omitimos los nombres, pero son siete organizaciones con presencia en el territorio y que en su debido momento ellas van a anunciar cuando su debido sistema de gobernanza interna aprueben la alianza”.

En estos momentos 18 personas independientes y otras provenientes de la sociedad civil forman parte de la concertación. Las organizaciones tendrán tres meses para dar una respuesta definitiva.

“No queremos estorbar en las decisiones internas de cada organización. Puede ser que no todas al final acepten, puede ser que acepten más de las siete que hemos invitado inicialmente, pero es un proceso que tenemos que llevar de esa manera y sabemos de que esto puede ocasionar problemas de comunicación hacia el exterior, pero es lo que nos han pedido a nosotros las organizaciones políticas porque tienen que pasar por el proceso de aprobación interna”, dijo Núñez.

Juan Diego Barberena, aclaró que la inclusión de organizaciones no quiere decir que van a dejar de hacer las acciones de incidencia que han venido haciendo.

“Es una alianza política en efecto plural pero también conectada con las demandas y las necesidades de la gente y vamos a continuar ejerciendo todas aquellas acciones que vayan encaminadas a debilitar a la dictadura, a fortalecer esta alianza política pero tendencialmente a ir cambiando el estado de cosas actual”.

De igual forma, Juan Sebastián Chamorro dijo que Monteverde se formó por la iniciativa de nicaragüenses en el exilio para la liberación de los presos políticos.

“Estamos hablando de la continuidad de un proceso que inició precisamente con el objetivo de los presos políticos, pero también como un espacio de diálogo, consenso y discusión de la política nicaragüense y estrategia a seguir. En esta última reunión acordamos dejar de ser un espacio de comunicación y se convierte en una concertación política definida como plural es decir que en esta Concertación se acogen los distintos individuos y organizaciones de distintas índoles ideológicas en un acuerdo específico de cómo continuar y actuar esta lucha en ese sentido yo lo veo más bien como la evolución de este grito de abril.

Agrega “hemos establecido una estrategia que busca la salida de la dictadura, el debilitamiento de los pilares que la sostienen y la visualización de una Nicaragua justa democrática y en paz y obviamente esto implica decir que somos una concertación para continuar la lucha por la liberación”.

Alternativa política

Según Monteverde, esperan convertirse en una alternativa política a corto plazo que ofrezca a los nicaragüenses no solo una alternativa democrática sino un modelo económico.

“El objetivo específico en el mediano plazo es ser capaz de poder plantear una alternativa no solamente política, sino económica y social a lo que el régimen ofrece al pueblo de Nicaragua y eso, sabemos que requiere no solamente el concurso de quienes hoy estamos en Monteverde sino el concurso de mucha más gente que está fuera, con muchas más organizaciones y es parte del trabajo que vamos a estar realizando, pero Nicaragua necesita tener una alternativa al modelo económico que no está funcionando en Nicaragua”, dijo el analista Eliseo Núñez.

Asegura que la nueva alternativa debe garantizar un buen ejercicio económico y político “tenemos que presentar una alternativa y tenemos gente muy capaz, economistas muy capaces como Juan y otros economistas que están dentro de Monteverde y dentro de la oposición que son capaces de plantear una visión económica diferente y también obviamente una medicina diferente política y social, hay que construir una alternativa, construir la esperanza, hay que construir la capacidad de decirle que no solo Ortega es la solución”.

Piden no relajar presión a Ortega

Con el destierro de 19 sacerdotes nicaragüenses y el aumento de la persecución religiosa en el país, Monteverde se solidarizó con la iglesia católica por los recientes ataques, y piden a la comunidad internacional no relajar la presión a Ortega.

“En el contexto de esta gira de incidencia internacional pudimos tener conversaciones con personas, con delegados tanto en la administración de Estados Unidos, en el Congreso y el Senado y la Cámara baja para seguir en la aprobación de leyes que pongan a la dictadura de Nicaragua en listas de países que cometen estas atrocidades (...) existe la necesidad de renovar un estado jurídico que atienda las violaciones del régimen de Nicaragua desde el punto de vista legislativo y en este sentido sabemos que existen proyectos de ley tanto en el Senado como en la Cámara para precisamente ejercer la presión necesaria”, expresó el excarcelado Juan Sebastián Chamorro.