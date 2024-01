Eliseo Núñez alerta que dictadura “ya está lista” para instaurar un partido único en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Enero 27, 2024 11:12 AM

Según el analista político, Eliseo Núñez, Daniel Ortega y Rosario Murillo darán otra estocada a la democracia nicaragüense instaurando un partido único que obligue a los nicaragüenses a no tener opciones políticas partidarias.

“Estoy absolutamente seguro que ellos creen en el modelo de partido único. La democracia occidental es un estorbo para él para implantar lo que es el modelo de los pobres, que es un cinismo. Yo todavía no entiendo cómo los pobres se sienten representados por un tipo que anda en un carro de 135 mil dólares y que sus hijos usan relojes que valen dos veces la casa de la mayoría de sus seguidores, y él dice que defiende a los pobres”, comentó Núñez, miembro de la organización política Monteverde.

El analista añade que “Llegan a la conclusión de que necesitan un modelo incontaminado y que la discusión que se da en las democracias liberales divide a la gente…entonces no dudo que ellos durante este año instauren el partido único”, afirmó.

“Eso yo creo que es una cosa que viene y probablemente se justifiquen después de las elecciones de la Costa Atlántica donde van a decir que dado a los resultados está claro de que el pueblo no requiere más partidos que ellos”, añadió Núñez.

Eliseo Núñez, exiliado en Costa Rica, vaticina que los nicaragüenses se sumirán a la imposición de un partido único ante la ausencia de un planteamiento político claro desde la oposición “en este momento no hay un planteamiento, entonces la gente no se va a levantar para tirarse al vacío, nadie hace eso. Yo sí creo que puede haber algún tipo de levantamiento o de explosión social, pero no por motivos políticos, va a comenzar por cualquier otro motivo”, afirmó.

El analista considera que el reto para Nicaragua es mantenerse vigente en medio de un contexto internacional complejo.

“Es un año súper electoral, 74 países van a elecciones, 3.750 millones de personas en el mundo van a elecciones, el reto que tenemos los nicaragüenses pro democráticos es mantener el tema de Nicaragua vivo. Porque con tantas cosas que están sucediendo Ucrania, Gaza, la crisis de Ecuador, no solamente en el nivel de medios de comunicación, sino también esos actores claves necesitamos que mantengan a Nicaragua sobre el escritorio para lograr la presión necesaria Ortega”, reflexionó Eliseo Núñez.

Núñez aprovechó el espacio para destacar la crisis interna que enfrenta Ortega. “Ortega no es invulnerable…está generando descontento incluso dentro de sus propias filas y no es poco, pero la oposición o los grupos pro democráticos no han tenido la capacidad de aprovechar eso. Cuando alguien se sale del régimen, hay unos que lo acogen y otros que lo acaban. Todos hemos perdido algo, unos más otros menos”, apuntó el analista.

Con respecto a las acciones que se pueden emprender en contra del régimen de Ortega a nivel internacional, Eliseo Núñez cree que el rol es limitado.

“Es limitado pero hay que insistir, y si ellos miran de que del lado de los nicaragüenses hay una alternativa, un proceso, una alianza que permita tener voces en común, van a poder apretar el acelerador en los temas de Nicaragua.