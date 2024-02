Daniel Ortega reconoce irrespeto a la convención sobre la apatridia señala Monteverde

Equipo de Periodistas

Febrero 22, 2024 10:35 AM

Luego que el dictador Daniel Ortega se burló de los 316 nicaragüenses desnacionalizados durante el 90 aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino, la agrupación Concertación Democrática Nicaragüense o Monteverde asegura que Ortega reconoce en público que el Estado de Nicaragua no ha sido respetuoso de la convención sobre la apatridia.

En una conferencia virtual, Jesús Tefel, integrante de la Concertación Democrática dijo que Ortega solo reafirmó un método arcaico y medieval con el despojo de la nacionalidad.

“Hay una convención que se firmó y lo firmaron en las Naciones Unidas casi todos los países del mundo donde se comprometen a no quitar ciudadanía a nadie, lo que no se hace desde hace mucho tiempo, es algo arcaico, una medida medieval entonces por eso las Naciones Unidas hace una convención donde todos los países firmantes se comprometen a no hacerlo y que cuando haya casos de apatridia los países democráticos y libres van a acoger a la persona apátrida (...) entonces ese discurso lo que está haciendo es reconociendo públicamente que él no es respetuoso de esta convención y está reconociendo que por el contrario hay un montón de países democráticos que han ofrecido su acogida a las personas que han quedado sin ciudadanía”, expresó Tefel.

Daniel Ortega centró su discurso en burlarse de los 317 desnacionalizados y en condición de apátridas. "Por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria, como esos que han dejado de ser nicaragüenses y están ahora en los Estados Unidos", lanzó Ortega.

Agrega que "Ahora están en los Estados Unidos. Ahora son yanquis. Se deben de sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España y se sienten españoles, muy contentos de ser españoles. Ya deben hablar como los españoles ya, seguros", se mofó el mandatario.

Procesos electorales y extradición

Respecto a las elecciones regionales en la Costa Caribe de Nicaragua, la agrupación política dijo que la detención de los principales líderes de los partidos políticos refleja la ilegitimidad del proceso electoral.

“Un proceso nada competitivo pues refleja un intento de la dictadura consumarse en un Estado totalitario pero a partir de eso utilizar la ley como un medio para continuar saqueando las tierras de los pueblos indígenas y continuar cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de de los pueblos indígenas como ya lo han venido haciendo durante todo este año y han denunciado los distintos colectivos y organizaciones indígenas”, dijo Juan Diego Barberena.

Sobre la extradición de Costa Rica a Nicaragua del ciudadano Douglas Pérez Centeno, identificado como un opositor al régimen de Daniel Ortega y que es acusado en su país como coautor de la muerte de un policía y un civil; la organización expresó su preocupación por la falta de observancia de los principios internacionales.

“Este hecho jurídico de extradición ha sido sin observar los procedimientos y normativas tanto internas como los principios internacionales. Esta preocupación se basa por la falta de observancia de procedimientos y consideramos que este hecho puede sentar un grave precedente en virtud de que cualquier otra persona que el Estado nicaragüense acuse y el Estado de Costa Rica no le haya otorgado el refugio se le podría requerir”.

Añade que “insisto que nuestra preocupación se basa en la falta de observancia de los principios internacionales de devolución e instrumentos internacionales, principalmente el convenio en contra de la tortura y de que la Sala Constitucional aún estaba pendiente de resolver un recurso ya que a pesar de eso se ejecutó la extradición”, apuntó Barberena.

En cuanto al proceso de conformación de la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, Barberena explicó que mantienen una serie de conversaciones y acercamiento con las distintas organizaciones con interés de ser parte de la alianza política.

“Estamos en acercamientos y en pláticas alrededor del sistema de gobernanza de ¿cómo vamos a tomar las decisiones en esta alianza política? pero lo más importante es remarcar que más allá de que estamos tratando de construir una alternativa política que sea viable, visible y coherente para los nicaragüenses, que sea un interlocutor visible y potable, nosotros no hemos dejado de ejercer algunas acciones de incidencia en la estrategia política, esperamos en las próximas semanas tener resultados tangibles como alianza”, continuó.

Abogan por presos políticos

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) Monteverde, condenó la precaria situación que siguen enfrentando las personas presas por razones políticas en las cárceles de Nicaragua, y el suplicio al que las autoridades someten a sus familias, por lo que insistimos en la demanda de su inmediata y plena liberación y que cese el acoso y la persecución a sus familiares.

Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, 121 nicaragüenses, 19 mujeres y 102 hombres, siguen sufriendo sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.

"Han sido juzgados en juicios espurios en los que se violentan sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la defensa. Además, muchos permanecen en celdas de castigo, sin acceso a luz solar; y otros comparten celdas con reos comunes, que los someten a ataques sistemáticos que ponen en peligro su integridad física. Esto se suma a los constantes malos tratos y torturas a los que son sometidos por sus carceleros", expresó Rosalía Miller, integrante de la organización.

Según Miller siguen haciendo incidencia política para lograr la liberación de los presos políticos.

“Lo que se puede hacer es seguir haciendo incidencia, hemos estado trabajándolas y nosotros mismos seguimos buscando, analizando reflexionando para llegar a crear métodos que ayuden a que los suelten, a que salgan los presos políticos. Quiero también mencionar que hace un año el 9 de febrero tuvimos la sorpresa de que los 222 ya venían en aquel avión eso no pasó porque estábamos todos sentados cómodamente sino porque luchamos todos con plantones con reuniones con congresistas toda esa incidencia llegó a que esto resultara así que es una buena lección para seguir trabajándolo”, expresó.

Y ante las condiciones que enfrentan las personas que están presas por razones políticas, la CDN Monteverde alerta a los organismos que velan por los derechos de los encarcelados y a la comunidad internacional, sobre el riesgo de asesinato o “muerte repentina” que enfrenten en las cárceles estos 121 nicaragüenses.

"Este temor surge porque ya existe un precedente con el asesinato de Eddy Montes y el fallecimiento de Hugo Torres, ambos a manos de la dictadura. Situación similar al asesinato del opositor Alexie Navalny en Russia, que se suma a la lista de técnicas represivas de los sistemas totalitarios y sultánicos, como el que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua".