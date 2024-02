Presentan en Nicaragua al opositor Douglas Gamaliel Pérez extraditado desde Costa Rica

Equipo de Periodistas

Febrero 19, 2024 10:58 AM

El opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno, citado en medios oficialistas como Douglas Gamaliel Álvarez Morales, fue presentado este lunes en el sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, luego que fue extraditado desde Costa Rica por requerimiento de Nicaragua.

El extraditado es acusado por el régimen nicaragüense del homicidio de la oficial de policía Aracelly Marisol Díaz Salinas y del ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, muertos en el municipio de El Castillo, Río San Juan.

En las fotografías lo muestran con el uniforme azul de los presos y encadenado de pies y manos.

El pasado viernes 16 de febrero las autoridades en Costa Rica entregaron a Nicaragua a Douglas Gamaliel.

"La extradición se efectuó este viernes bajo dirección del Tribunal Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con colaboración de la Policía Nacional de Migración", indica el comunicado oficial de la OIJ.

El abogado Daguer Hernández, defensor de Douglas Gamaliel y de Reinaldo Picado Miranda conocido como "Comandante Omar", ex miembro de la extinta Resistencia de Nicaragua, aseguró que "ambos solicitaron refugio desde el 2018 en Costa Rica, han sido perseguidos en diferentes momentos, objetos directos de persecución por parte del Gobierno de Nicaragua y entes cercanos al gobierno de Nicaragua".

Hernández trató de evitar la extradición con un recurso de Habeas Corpus el pasado 16 de febrero, y fue aprobado por la Sala Constitucional de Costa Rica, pero ya habían extraditado a Douglas Gamaliel.

En el caso de Reinaldo Picado Miranda, está en proceso de extradición, pero desde su centro de detención alegó inocencia, en declaraciones brindadas al medio Expediente Público.

“No están actuando con justicia, si a nosotros nos trasladan nos ponen en bandeja de plata al régimen para que nos asesinen, estamos haciendo algunos trámites y pedimos reflexionen y hagan un examen de conciencia. Si fuéramos delincuentes no me daría vergüenza decirlo, pero no he cometido un ilícito del que tenga que avergonzarme”, sostuvo.

“Si a nosotros nos trasladan a Nicaragua nos ponen en bandeja de plata al régimen para que nos asesinen”, expresó Picado quien fue electo concejal de Kukra Hill en 2017.

“He sido un opositor desde siempre. Ingresé a la Resistencia Nicaragüense en 1986 a los 13 años, a raíz de que el Ejército se robó el ganado de mi familia y 15 días después asesinaron a mi hermano”, dijo.