Ejército de Nicaragua no aparece en estructura de represión liderada por Ortega, esto responde ONU

Equipo de Periodistas

Febrero 29, 2024 12:10 PM

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) aclaró que aunque el Ejército de Nicaragua no aparezca en la "estructura organizada del Estado represor" no significa que no formen parte de las graves violaciones a derechos humanos. Aseguran que las investigaciones continuarán para determinar los elementos participantes.

En una conferencia de prensa virtual, Ángela Maria Buitrago, miembro del GHREN, explicó que la “estructura de aparato organizado de poder” lo que muestra es la vinculación de un poder verticalizado que tiene sin lugar a dudas un control sobre todos los poderes del Estado y otras instituciones”.

“La labor del grupo es determinar quiénes son las personas articuladoras, las personas que materializan los comportamientos de graves violaciones, también las que ordenan y las que disponen sobre esa función; el hecho de que nosotros hayamos entregado un primer resultado sobre el tema de la estructura del aparato organizado de poder no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando en la búsqueda de información para tener la fiabilidad y confiabilidad sobre los elementos que aportamos”, dijo Buitrago al ser consultada por 100%Noticias.

La experta expresó que sin duda alguna la articulación está entre todas las ramas del poder público, por lo cual no descarta la participación de la institución castrense en dichas violaciones a DDHH.

“Es necesario determinar elementos mucho más contundentes sobre otros poderes del Estado también seguimos en la investigación que nos permita avanzar y tengamos otra información que podamos suministrar de manera clara”.

Buitrago dijo que también están investigando a otras instituciones, sin mencionar a ninguna en particular.

“Tenemos algunos elementos que permiten visualizar y aquí no hablo en materia concreta de ninguno en particular de otros intervinientes que efectivamente se están investigando y se está profundizando, pero cuando hablamos de una estructura del aparato organizado de poder lo que estamos diciendo es que se ha concebido un control centralizado de todos los poderes para poder lograr las graves violaciones de derechos humanos”.

Agrega “¿por qué no está un grupo en particular? Llámese ejército, llámese de otra naturaleza, no quiere decir que no estemos investigando todos los grupos, sino que efectivamente tenemos que esperar la profundización de las investigaciones para dar la información correspondiente”.

Por su parte, Jan-Michael Simon, presidente del GREEN, dijo que dependen de la información que suministran fuentes que tengan información directa de primera mano sobre actores.

“Invitamos a todos y a todas y tengan información que nosotros procesamos, validamos y cruzamos para poder avanzar en lo que la colega acaba de describir en cuanto al proceso de investigación y su progreso general”.