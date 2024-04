Félix Maradiaga: "Enquistamiento de Ortega" en Nicaragua "no es culpa de la oposición"

Equipo de Periodistas

Abril 16, 2024 05:05 AM

El excarcelado político Félix Maradiaga asegura que estamos ante un gran peligro de que los conflictos a nivel internacional escalen a la “Tercera guerra mundial”. Maradiaga en esta entrevista con 100% Noticias, también analiza el gran riesgo que representa para los nicaragüenses y la región, las relaciones peligrosas que mantiene Daniel Ortega con el régimen de Irán, considerado un estado terrorista por el gobierno de los Estados Unidos.

El desterrado político, también analiza el rol de la oposición política nicaragüense, al acercarse el sexto aniversario de la rebelión de abril. Asegura que acoge con “humildad” la crítica del sacerdote exiliado en Costa Rica, Uriel Vallejos, quien en su homilía del domingo 14 de abril, criticó la “ambición” y “egoísmo” de líderes opositores.

Maradiaga, también anuncia que regresó a la academia y funge como profesor, tiempo completo, en dos universidades de Estados Unidos, que combina con su tiempo de activismo político.

Lucía Pineda Ubau (LPU): El régimen de Daniel Ortega, evita en un comunicado condenar el ataque de Irán a Israel y realizó más bien señalamientos a Naciones Unidas, cuestionando su rol. ¿Qué te pareció la posición del régimen Ortega Murillo, tomando en cuenta su relación estrecha con Irán?.

Félix Maradiaga (FM): Yo creo que es fundamental que ante una situación sumamente volátil ,probablemente uno de los momentos de mayor peligro de una escalada a lo que sería una Tercera Guerra Mundial, yo creo que no son palabras exageradas decir que ya estamos en una guerra fría, conflictos muy severos obviamente con la invasión ilegal de Rusia en Ucrania que es un conflicto directamente en territorio europeo y ahora esta escalada de conflicto con Irán y señalar varias cosas directamente como nicaragüenses.

Para mí, mi mayor preocupación es que Ortega insistentemente quiere meter las narices en un conflicto en el cual los nicaragüenses no tenemos vela en ese entierro directamente. Ortega ha tenido vínculos íntimos con Irán. Allá por el año 2009 con el IEPP (Instituto de Estudios de Políticas Públicas, clausurado por el régimen), publicamos un pequeño libro donde ilustramos las relaciones de Ortega con Irán. Le llamamos “Amistades Peligrosas”. Ese libro luego lo publicamos junto a otras personas en Estados Unidos en inglés en el 2009 y señalamos los antecedentes de la relación del Frente Sandinista con Jezbolá desde hace ya muchos años.

El hecho de que Irán fue declarado Estado terrorista en el año 1984, el hecho de que desde el año 2008 el régimen de Ortega ha venido vinculándose cada vez más a Irán y a cambio de nada. Fíjate que a manera de ejemplo, en un memorando firmado por Irán y Nicaragua allá por el año 2010, se hablaban de 250 millones de dólares de mega proyectos. Absolutamente no hay ningún beneficio directo para Nicaragua. Pero, hay un involucramiento de Ortega y la pregunta es por qué?. Porque Ortega está movido por un odio fanático hacia Estados Unidos y eso le ha llevado a alianzas con Irán, aliarse naturalmente con Rusia y aliarse con China.

Eso ya lo vimos en años anteriores, en donde el régimen sandinista en los 80, involucró la nación nicaragüense, en una guerra fría cuando los nicaragüenses podíamos habernos mantenido al margen de conflictos globales.

LPU: Esta semana, el senador Marco Rubio hablaba, del peligro de Nicaragua, por patrocinar la trata de personas. ¿Ortega es una amenaza para los Estados Unidos?.

FM: Con el tema de trata de personas, eso es prácticamente una realidad. El hecho de que el Estado de Nicaragua está siendo utilizado por la dictadura como trampolín para enviar vuelos chárter hacia el norte con el propósito de utilizar la migración como arma política, lucrándose del dolor de migrantes haitianos, de migrantes cubanos, de migrantes de la India, claramente coloca Ortega, como lo he dicho, antes como el gran coyote. Es realmente un coyote que explota el dolor, el sufrimiento de familias que no encuentran alternativas y como muchas buscan emigrar pero Ortega está utilizando precisamente a Nicaragua como un trampolín de migración ilícita, lucrándose, cobrándoles grandes cantidades de dinero. Yo creo de que es una iniciativa muy significativa del parte del senador Marco Rubio.

LPU: ¿Es posible que Nicaragua sea declarado un estado terrorista como Irán?.

FM: Obviamente, Irán está involucrado directamente en actos de secuestro de ciudadanos norteamericanos, como fue en 1979. Ha estado involucrado directamente en las intifadas Palestinas, donde se le ha dado a Hamás recursos directos tanto en el 2005 y más recientemente con la incursión de Hamás a territorio israelí y eso quiero decirlo con toda claridad, que Irán es otras ligas.

Es un Estado con intenciones de causarle daño a Estados Unidos y a sus aliados hablando con toda claridad, a Ortega y quizás eso es un problema, si no se le toma en serio, como un verdadero peligro, es decir, se le ve de alguna forma como un tirano excéntrico, como un criminal de lesa humanidad, pero que conduce un aparato político militar muy pequeño sin ninguna capacidad real de hacerle daño a Occidente.

PUEDE LEER: Régimen en Nicaragua evita condenar ataque de Irán contra Israel

Y a puertas cerradas, en reuniones distintos miembros de la oposición, hemos explicado (a EEUU), que Ortega Sí es un peligro para Centroamérica. Es un peligro que desestabiliza la región. Es un tirano que ha estado vinculado al terrorismo internacional. Y nosotros, esperamos que una comunidad internacional, que ha sido timorata frente a Ortega, comprenda de que el hecho de que Ortega trate de navegar con esta bandera de que todos conocemos, realmente sí es un peligro y es un peligro serio.

LPU: En cuanto a la demanda de Nicaragua contra Alemania en la Corte Internacional de Justicia, ¿cuál es la estrategia del régimen, ¿cuál es el fondo?.

FM: Creo que el fondo es hacerle un volado a Rusia. Rusia ha estado desde hace años desesperados, desde el 2014, que hizo una ocupación militar de Crimea, luego en el 2022 con la guerra a gran escala de golpear diplomáticamente, de cualquier manera posible a los Estados miembros de la OTAN. Y Alemania, es sin lugar a duda, uno de los principales aliados europeos de Ucrania, de los principales aliados europeos de Israel.

La estrategia, que no creo que se designe en Managua, creo que Ortega servilmente trata de quedar bien con Vladimir Putin, estableciendo una demanda hacia Alemania para dirigir, redirigir la atención de Occidente al conflicto entre Israel y Hamás y prestar y quitarle atención al conflicto de Rusia con Ucrania. También es una forma (de Ortega), de buscar un poco de titulares mundiales cuando Ortega sabe que está totalmente desacreditado.

LPU: ¿Qué balance haces del sexto aniversario de la rebelión de abril del año 2018 y los procesos de alianza y unidad que se han visto frustrados entre diferentes grupos de oposición?.

FM: Primero, mi admiración al pueblo nicaragüense, en su resiliencia y que algunos que han pasado por el exilio. Otros que hemos pasado por exilio y cárcel, tortura, pérdida de nuestras propiedades, etcétera. En general, no se ha perdido la convicción de lucha. Creo que eso es admirable. El régimen no ha roto la moral del pueblo nicaragüense. Está aislado internacionalmente.

Pero, el segundo balance que hago es que es un régimen con una maquinaria represiva criminal. Es un régimen enquistado y patrocinado también por intereses criminales internacionales y tomando lo que decía alguien con relación a Venezuela, me voy a tomar robada la palabra, a veces la unidad es una excusa de la comunidad internacional para no hacer nada.

Yo quiero ser y he sido muy autocrítico. Creo que la oposición nicaragüense, podríamos haber hecho una mejor labor en muchos otros aspectos, pero no creo que sea necesariamente el tema de la unidad, el factor determinante del enquistamiento de Ortega.

Me parece que a veces hay cierta miopía en eso. El enquistamiento de Ortega es su maquinaria criminal, es la falta de límites éticos y morales. Es su disposición de aferrarse en el poder a costa de lo que sea. Eso no anula los desaciertos que todos conocemos, que ustedes los periodistas con toda claridad y con toda transparencia, lo han cubierto.

Yo creo que el régimen de Ortega y como puedes ver atrás, tengo un mapa de Freedom House, ha aprovechado esos 18 años de ola autoritaria, donde colocan a Nicaragua en primer lugar a nivel mundial como el régimen que más retroceso en libertad ha tenido en todo el planeta Tierra.

Y lo que ha pasado con esto, es que el mundo está en una tormenta de regresión democrática. El mundo está en una situación nunca vista. Casi 20 años de retroceso democrático y la comunidad internacional no sabe cómo lidiar con estos dictadores.

Entonces mi balance, es una combinación de desaciertos internos indudablemente, pero sobre todo de incapacidad de la comunidad internacional de cómo lidiar con dictaduras como la de Cuba, la de Venezuela, la de Bielorrusia, la de Rusia, la de China. En general, es decir, tristemente no somos la excepción.

LPU: Qué te pareció la homilía del Padre Uriel Vallejos, quien repartió culpas a los opositores e incluso, tildó de egoísmo y que algunos (opositores), viven del dolor ajeno y que se han aprovechado de la lucha?.

FM: Como católico, creo que tenemos los católicos, la responsabilidad de escuchar a nuestros pastores. Cada quien deberá analizar y revisar su corazón. Cada quien sabrá a quién corresponde esos señalamientos. No me corresponde a mí, Lucía, juzgar a nadie.

Yo solo te quiero decir que en el caso particular yo he regresado a hacer, lo que he venido haciendo por 15 años, que es el mundo académico. Trabajo desde el mundo académico y me gano la vida como académico en dos universidades y podría al igual que muchos nicaragüenses dedicarme enteramente a otros temas que no tengan que ver con Nicaragua. Pero, a uno le conmueve profundamente el dolor de nuestro pueblo y trato de apartar tiempo de mi labor como académico para servir y apoyar. No como líder político porque no hay elecciones.

Pero a propósito del llamado del Padre Uriel, creo que es un llamado importante. Creo que es un llamado serio y creo que es un llamado donde cada quien en la soledad de su conciencia y ahora hablo ya nuevamente, en mi carácter de hombre creyente, tiene que hacer ese examen de su corazón.

Debo decir Lucía que es muy difícil hacer oposición cuando uno está exiliado, cuando estamos totalmente despojados de todos nuestros bienes.

LPU: ¿Hay una falsa posición?.

FM: El pueblo Nicaragua, es un pueblo muy sabio y yo creo de que saben leer las intenciones de la gente, Además, que ya ha habido demasiados años de lucha y no me refiero al 2018. La gente recuerda perfectamente, cuáles eran las organizaciones que en el 2009 levantamos firmas para que la OEA hiciera su primera audiencia sobre Nicaragua. Los que en el 2010 hicimos una visita a la CIDH. Los que presentamos el informe de fraude electoral del 2011, los que testificamos en el 2009 en el Congreso de Estados Unidos. Los que estuvimos al pie de la lucha desde el año 2016 en el fraude electoral, que también se denunció.

LPU: Te preguntaba, lo de la supuesta falsa oposición, porque en la homilía el padre Uriel Vallejos, mencionaba que por el error y abro comillas por el error de esa falsa oposición, tuvimos a obispo encarcelados, medios de comunicación censurados, exiliados entre otros. Él repartió esa culpa.

FM: Bueno, Lucía creo que esa pregunta que se la tenés que hacer al padre. Yo no, no me corresponde a mí hacer ese análisis.

LPU: ¿O crees que es exclusiva esa culpa del encarcelamiento de obispos del régimen? Pues al final es el régimen que orienta y ordena las capturas.

FM: Mira, yo respeto todas las perspectivas. No quisiera y no estoy obviando tu pregunta, pero no quisiera decir nada que se interprete como una necesidad de dar un ángulo distinto de análisis. Yo creo que cada quien tiene total derecho de hacer un análisis y aquellos que queremos mejorar lo que se está haciendo, lo que queremos procurar una lucha cada vez más efectiva, debemos tener la humildad para poder escuchar esos consejos.

Yo lejos de ver negativamente esas palabras duras, debo decir, que las recibo con humildad y la recibo con autocrítica porque es la única forma de poder hacer un mejor trabajo cívico. Es no asumir que todos estamos haciendo lo mejor, analizarnos, revisarnos y cada uno deberá saber, en su fuero interno en donde puede mejorar.

Maradiaga estará el 18 de abril en el acto que realizará el Condado de Miami Dade, en La Florida, que declarará el 18 de abril el Día de la libertad nicaragüense.