El preso político Zacarías Cano condenado a 133 años, cumplirá 10 años en la cárcel

Grupo de Excarcelados GREX

Julio 09, 2024 10:35 AM

Zacarías Cano Angulo de 61 años, era un pequeño agricultor que cultivaba tierras alquiladas en el municipio de San Ramón en Matagalpa. Procreó 8 hijos, siete mujeres y un varón, de los cuales, tres eran niñas menores de edad, de 6, 8 y 13 años al momento de su captura. Una de ellas es aún, una adolescente de 16 años, que han crecido visitando en la cárcel a su padre, viajando desde la comunidad El Carrizo donde han vivido.

Hoy es un hombre golpeado por el encierro, la injusticia y el tiempo. Es de una familia de tradición liberal, su padre colaboraba en las mesas electorales. Continuando la tradición, era 100% liberal y participaba en las meses electorales, siendo promotor del voto liberal y de la red de fiscales.

Fue capturado el 22 de julio del 2014, patrullas rodearon su casa alrededor de las 7:00 a.m, lo enchacharon, buscaban supuestamente armas, pero no encontraron nada, no dieron ninguna explicación y se lo llevaron. Ya en el camino, lo iban golpeando y así lo llevaron hasta El Chipote, donde lo siguieron maltratando sin misericordia, por días.

LEER MÁS: Salvador Paguaga, preso político en Nicaragua solo por administrar página de Facebook de Radio Stereo Fe

El día en que ocurrió la emboscada en el Gaubule, él estaba en su casa, afectado por problemas de lumbalgia y en su columna vertebral. No podía estar en dos lados al mismo tiempo.

En El Chipote permaneció hasta el 17 de junio del 2015, luego lo trasladaron a La 300, donde ha permanecido hasta la fecha. Fue acusado junto a su cuñado Rosendo Huerta, de ser coautor del ataque a la caravana en el empalme del Guabule.

Su principal problema de salud, sigue siendo, los terribles dolores de columna, que en momentos le impiden valerse por si mismo. Es además hipertenso y presenta síntomas prostáticos, ardor al orinar, pero nunca le han hecho los exámenes que corresponden.

SEGUIR LEYENDO: Preso político Wilfredo Balmaceda sin recibir atención médica, denuncia GREX

Aún en los momentos de más crisis, lo inyectan sin un diagnostico de fondo. Fue condenado a un total de 133 años, y cumplirá esa condena el 22 de julio de 2044.

¡Exigimos su libertad inmediata!