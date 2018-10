MORENO QUEDARÍA FUERA DE LA ESCOGENCIA CON SU TRASLADO A LA COMISIÓN DEL CANAL INTEROCEÁNICO

¿Leticia Herrera, candidata del Frente Sandinista para la Alcaldía de Managua? La posible nominación de la veterana comandante guerrillera corrió como reguero de pólvora durante el fin de semana entre los comités de lucha sandinista del departamento, sorprendiendo a la mayoría con el arranque de una campaña electoral tan rápida y sin la 'seña' o 'bendición' de El Carmen. Más sorprendidos los militantes sandinistas que esperaban, pero en el 2016, la nominación única e indiscutible de Fidel Moreno para este cargo de elección popular. La designación de Moreno como secretario ejecutivo de la Comisión del Gran Canal Interoceánico, es esperada en los próximos días tras mencionarse como una alternativa en el futuro del joven político sandinista que ha dividido a la máxima dirigencia en cuanto a qué hacer en la capital. La plaza electoral de Managua es la más jugosa del país. No sólo es determinante para ganar la presidencia sino que para marcar el dominio en la batalla por las 156 municipalidades. Perder Managua, para cualquier partido político, es arriesgar al extremo la trascendental elección del próximo año. Una fuente militante del sandinismo capitalino dijo a Trinchera de la Noticia, a cambio de proteger su nombre, que 'un día de estos vamos a ver aparecer a Fidel Moreno en la secretaría ejecutiva del Gran Canal Interoceánico porque ahora no hay otra persona de la máxima confianza que, desde el punto de vista administrativo, pueda entenderse con los chinos'. El informante dijo que 'hasta dónde se nos ha dicho, lo del Canal es la prioridad número uno del Presidente, pero si no tenés el recurso humano que pueda trabajar al ritmo de los chinos nos quedará grande la camisa'. Además, dijo, 'la gente para el canal no sólo debe tener experiencia en el campo de la planificación de proyectos y construcción sino que debe ser de la absoluta confianza para medirle las costillas a los chinos'. 'Y si no tenés el equipo, la capacidad, Wang Jing y su gente llenarán esos espacios', comentó. Si estos argumentos son lo suficientemente convincentes para la presidencia sandinista, el futuro de Moreno será la secretaría ejecutiva de la comisión canalera. Otras fuentes dijeron que aún queda un período de entre seis meses y un año para que el canal arranque, antes de eso lo único vistoso será el avance de la trocha que HKND arrancó por su cuenta en el istmo de Rivas. Las presiones de la empresa privada para que la licitación de los proyectos vinculados al canal interoceánico sean transparentes y que no ocurran fiascos como la anulación de la licitación de la trocha en noviembre pasado han acelerado la demanda de que una persona de confianza sea la contra parte de HKND. Eso hizo surgir el nombre de Fidel Moreno para esta función. Considerando que el proyecto del canal interoceánico tiene una misión estratégica política trascendental, de hecho la única bandera sólida que el sandinismo podría enarbolar en el 2016 luego de dos años de 'vacas flacas', la designación de Moreno sobrepasa su ambición personal: Se trata de asegurar la mismísima reelección de Ortega. En este escenario es que fuentes dignas de todo crédito filtraron a Trinchera de la Noticia la salida de Moreno, mientras que otros medios dijeron que la ejecución de la orden se haría el viernes pasado. Al final, la orden fue pospuesta para 'otro momento', dijo la fuente militante. El surgimiento de la precandidatura de la comandante guerrillera Leticia Herrera ha recalentado los circuitos internos del FSLN. Hace algunos meses, Herrera fue separada de la DIRAC, una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, en un sonado escándalo político. Herrera desmintió hace unas cuatro semanas, en una carta que hizo circular en las redes sociales, que ella no estaba en contradicción con la dirección sandinista y que tampoco había dejado de ser miembro del este partido. La carta calmó una creciente opinión de rechazo al marginamiento de Herrera de los cargos públicos. Antes de asumir un nuevo puesto en el Poder Judicial, Herrera fue separada del Consulado de Nicaragua en Costa Rica.