ASISTIRÁ A LA CUMBRE DE LA CELAC EN COSTA RICA

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, participará en la III Cumbre de la CELAC, que se realizará 28 y 29 de enero en Costa Rica, pese a los litigios fronterizos que mantienen frías las relaciones entre ambos países, confirmó una fuente oficial. 'Está confirmada la presencia del presidente, Daniel Ortega, pero no hay (una reunión) bilateral prevista' con el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, declaró a una radioemisora local el vicecanciller, Alejandro Solano. Los litigios fronterizos 'no se van a abordar' en el contexto de la cumbre, señaló el funcionario tras recordar que tales diferendos están siendo ventilados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Costa Rica y Nicaragua se disputan desde 2010, ante la CIJ, un pequeño territorio fronterizo conocido como isla Calero, que San José asegura fue invadido por su vecino, en tanto que las autoridades nicaragüenses sostienen que siempre les ha pertenecido. Simultáneamente se ventila en la corte una posterior denuncia de Nicaragua por la construcción que hace Costa Rica de una carretera paralela al río San Juan, que a su juicio ha causado daños ambientales a la ruta fluvial. Las primeras audiencias en La Haya, sede de la CIJ, están programadas para el mes de abril. Las controversias fronterizas han llevado las relaciones diplomáticas de ambos países a su nivel más bajo en varias décadas, al punto de que sus respectivos gobernantes no se comunican directamente desde que inició el conflicto.