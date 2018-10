27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 4:05 a.m. 4:05 a.m.

MARIA HAYDEE OSUNA, DEJARA PRESIDENCIA DEL PLC

La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, María Haydée Osuna, anunció ayer que pondrá a disposición su cargo para que en la próxima convención liberal, otros de sus correligionarios puedan optar a este, incluyendo la esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores de Alemán. Osuna dijo ayer que ningún político debería apegarse a los cargos y agregó que por la bien andanza de su partido, renunciará a su puesto y que esa decisión no lo hará ni menos, ni más liberal. Una fuente del PLC cercana a El Nuevo Diario dijo que Flores de Alemán mantiene control sobre el partido “rojo sin mancha” y que ha estado en constante campaña con las estructuras, promoviendo su imagen de cara a ser candidata presidencial en 2016, por lo que no descarta, que llegue primero a ser presidenta de este partido. CANDIDATA Consultada sobre si su renuncia es para abrirle camino a Flores de Alemán, Osuna respondió que tanto la esposa del expresidente, como cualquiera de sus correligionarios tienen el derecho a ser presidente de este partido. “Yo te quiero decir algo en el caso de María Fernanda Flores, que es nuestra segunda vicepresidenta; ella tiene derecho a ostentar cualquier cargo dentro de la estructura del partido, porque es una mujer que trabaja en el partido y que aporta al partido, y yo te digo sinceramente, que soy de las personas que opina que no debemos de excluir a nadie, todos tenemos derecho”, añadió Osuna. LOS VOTOS La presidenta del PLC, sin embargo, dijo que optará por reelegirse para probar si tiene votos o no dentro de este partido. “A mí me encanta la competencia, competir elegantemente y con transparencia es saludable para el partido”, señaló. Según la misma Osuna, su cargo como presidenta del PLC concluye en julio de 2016. El Nuevo Diario intentó comunicarse con Flores de Alemán para confirmar sus aspiraciones dentro de la organización política, pero no contestó su teléfono. "María Fernanda tiene derecho a ostentar cualquier cargo dentro del partido, porque es una mujer que trabaja y aporta al partido”, María Haydée Osuna, Presidenta del PLC. END