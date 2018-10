27, Febrero, 2015 27, Febrero, 2015 12:33 p.m. 12:33 p.m.

ALEMÁN: MI ESPOSA Y YO NO QUEREMOS SER CANDIDATOS

El ex Presidente Arnoldo Alemán acabo de tajo con las especulaciones sobre la posible candidatura a la presidencia de su esposa María Fernanda Flores. El líder del PLC, señalo que no se puede hablar de candidaturas mientras no se finiquite la unidad de los liberales. Alemán afirma que ni a él, ni a su esposa les quita el sueño ser candidatos a la presidencia de la Republica y llamo a los correligionarios y disidentes del Partido Liberal Constitucionalista a no especular. “Son especulaciones que no aportan a nada, la familia Alemán no está interesada en candidaturas, María Fernanda y yo queremos la unidad de los liberales de lo contrario solo nos aguarda un nuevo fracaso”, dijo Alemán El ex presidente minimizo los acuerdos de unidad firmados entre el presidente del PLI, Eduardo Montealegre y los disidentes del PLC, Adán Bermúdez y Carlos Noguera. El líder del Partido rojo sin mancha llamo ingratos a quienes ahora lo adversan. “No podes llamar unidad a un acto donde solo participan 7 personas a lo mucho, los que se fueron de aquí en su momento tenían el caramelo en la boca, lo chupaban y lo relamían y cuando le quitamos el caramelo de la boca comenzaron a atacarnos”, señalo el líder del PLC. Para Alemán la firma de unidad entre el PLC y el PLI que lidera Eduardo Montealegre solo sería posible si este último desistiera de sus aspiraciones presidenciales. “Que se sincere y que se le quite la presidencialitis aguda a Eduardo para que podamos sacar adelante este país”, refirió alemán Desde las elecciones generales del año 2006 que llevaron a la pérdida del Poder a los liberales, ha sido una utopía la unidad del liberalismo, Alemán confiesa que los egos y ambiciones personales de quienes manejan las cúpulas han podido más que los deseos de unidad.