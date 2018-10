17, Marzo, 2015 17, Marzo, 2015 1:36 a.m. 1:36 a.m.

MADURO PIDE QUE NO HAYA GUERRA

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes estando en Managua que “nadie podrá llevar a su país a una guerra, ni hoy ni los años por venir”, en referencia a la orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que Venezuela representa una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política de su país". Maduro arribó este viernes a Managua, en una visita relámpago, para participar en un acto de apoyo organizado por el gobierno nicaragüense Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En su discurso, el mandatario venezolano dijo que su gobierno llenará la Casa Blanca de millones de cartas, expresándole a Estados Unidos que el mundo no quiere guerra. Maduro expresó estar convencido de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), va a defender con toda la fuerza de la diplomacia, de la política y de los pueblos, la región como zona de paz. “Decimos en Venezuela: ‘zape gato, vade retro Satanás’, bien lejos con la guerra, no es nuestro destino. Nuestro destino está marcado, está escrito, nuestro destino es la paz, la paz con justicia, la paz con igualdad, la paz de pie no la paz de rodilla”, agregó el mandatario. Fuente: El Nuevo Diario