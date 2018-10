25, Marzo, 2015 25, Marzo, 2015 12:36 p.m. 12:36 p.m.

DIPUTADOS DUERMEN Y SE ENTRETIENEN CON VIDEOJUEGOS

Las imágenes del diputado del PLI, Javier Vallejo, divirtiéndose con su celular mientras se aprobaba este lunes en la Asamblea Nacional la Ley que reduce la tarifa eléctrica, causaron un mar de críticas en las redes sociales. Las críticas también se volcaron en contra del diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN, quien en un momento se durmió en el plenario. Eran las 10 de la mañana y la acalorada discusión de los diputados sobre los pros y los contras de la Ley que reduce la tarifa energética subía de tono y el calor de la misma amenaza los 18 grados de la temperatura artificial que predominaba en el hemiciclo. Mientras algunos luchan por dejar registro de sus ideas, otros se entretenían. Al parecer no había más nada que discutir y el diputado del PLI, Javier Vallejo prefiere entretenerse jugando Clash of Clans. De inmediato las fotografías del legislador despiertan un mar de críticas en las redes sociales. Luis Carlos Torres, publica; no sé qué llegan hacer tipos así al Poder Legislativo. Luisa Alejandra Mendoza, opina: pero si por eso ganan más que los hombres y mujeres que se asolean día a día para poder sobrevivir. En su defensa el legislador niega que haya estado jugando. “Siempre hay personas mal intencionadas, algunos de los sistemas de comunicación que utilizamos entre diputados para estar haciendo algún tipo de estrategia a la hora de la votación y discusión son a través de las redes de comunicación, es por eso que uso el WhatsApp que tiene un fondo verde que es una fotografía familiar donde hay un fondo verde”, explico Javier Vallejo. Los lentes de las cámaras también captaron el momento en que el Jefe de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, se queda dormido durante la discusión de la Ley que reduce la tarifa energética. Las críticas en contra del legislador tampoco se hicieron esperar. Marvin Hernández, publico, como se ganan el salario. Walori Musix, dice: que rico se gana el billete. Jonatha Los diputados se reúnen para sesionar dos veces al mes, sin embargo devengan un salario de 60 mil córdobas mensuales fuera de impuestos y deducciones. El Estado desembolsa mensualmente 5 millones 400 mil córdobas para el pago del salario de los 91 diputados.