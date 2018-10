26, Marzo, 2015 26, Marzo, 2015 2:21 a.m. 2:21 a.m.

COSTA RICA DESTITUYÓ EMBAJADOR EN CARACAS POR DEFENDER GOBIERNO DE MADURO

El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles la destitución de su embajador en Caracas, luego de que el diplomático diera declaraciones a un medio local con opiniones personales sobre la política interna venezolana. "El presidente Luis Guillermo Solís y yo, como ministro de Relaciones Exteriores, decidimos cesar a Federico Picado como embajador en Venezuela", anunció el canciller Manuel González en conferencia de prensa. El jefe diplomático admitió que la decisión "fue difícil" e "incómoda" pero dijo que Picado había violado un artículo del Reglamento del Servicio Exterior "que prohibe al personal emitir opiniones sobre temas de relaciones internacionales o asuntos internos del país receptor que no hayan sido previamente consultadas". "Esta norma afecta a todos los funcionarios del servicio exterior, con ella se trata de evitar que se ponga al país en situaciones incómodas", apuntó González. El diario La Nación, de San José, publicó el domingo una entrevista a Picado en la que éste asegura que en Venezuela hay una amplia libertad de prensa. La opinión de Picado contrasta con las críticas de sectores de la oposición y de la propia prensa venezolana que acusan al gobierno de restringir las libertades y de ejercer presiones contra los medios y los periodistas. En la misma entrevista, el ahora ex embajador costarricense defendió las potestades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente Nicolás Maduro en materia de seguridad, "ante la gravedad de la declaración emitida por (el presidente estadounidense) Barack Obama", que definió a Venezuela como una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. "No hay cuestionamientos a la probidad, a la trayectoria ni a la capacidad del señor Picado, pero el gobierno tiene que aplicar la normativa a todos por igual", concluyó González. Fuente: END