16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 2:15 a.m. 2:15 a.m.

''HARBOUR HEAD PERTENECE A NICARAGUA''

El territorio de Harbour Head en el río San Juan, que Costa Rica llama isla Portillos y es objeto de un litigio analizado estos días por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, pertenece a Nicaragua debido a un cambio en la embocadura del río San Juan, afirmó ayer la diplomacia nicaragüense. Este martes y miércoles, la delegación de Costa Rica acusó a Nicaragua de haber invadido ese pequeño humedal (3km2), en el extremo oriental de su frontera común, al abrir un caño o canal durante unos trabajos de dragado en 2010. También denuncia que Managua abrió otros dos caños en 2013, pese a la orden dada meses antes por la CIJ de que ninguno de los dos países enviara personal a la zona. Sin embargo, en una entrevista con la AFP, el representante nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello, argumentó que la embocadura del río San Juan ha cambiado desde el tratado fronterizo Cañas-Jerez de 1858 y los arbitrajes efectuados por un ingeniero norteamericano a fines del siglo XIX. “El árbitro Edward Porter Alexander, hace 120 años, hizo una demarcación, pero como se encontraba la situación en ese momento”, explicó el diplomático. Ahora, añadió, “la situación en el río ha cambiado, la boca del río ha cambiado”, y eso justifica la demanda de soberanía nicaragüense. Argüello argumentó que “sí existe el caño” que conecta Harbour Head lagoon (laguna Los Portillos, para los costarricenses) con el río San Juan, y que según la demarcación establecida en su momento por el árbitro estadounidense, el triángulo de territorio que queda entre dicho canal, el río y el mar Caribe es de Nicaragua. Costa Rica había estimado el martes en sus alegatos que dicho caño no existe y que Nicaragua quiso con sus trabajos de dragados modificar artificialmente la configuración geográfica de la zona para luego reclamar ese territorio. Sobre los tres caños denunciados por Costa Rica en isla Portillos/Harbour Head, Argüello dijo que el primero, en 2010, no fue realmente abierto sino “limpiado”, puesto que ya existía. Y si en las imágenes presentadas por Costa Rica ante la CIJ no se ve, es “porque crecen los arbustos y desde el satélite no se puede ver”. La solución, dijo la víspera al oficialista Canal 4, sería una “inspección física que nunca se ha hecho”. En cuanto a los otros dos caños denunciados por San José en 2013, Nicaragua no hizo más que despejar las algas en un caso y “cortar vegetación” en el otro, “porque ahí siempre había habido agua”, aseveró Argüello. “Las perspectivas de Nicaragua en este caso son positivas, pues tenemos un defensor de excelente calidad y profesionalismo en la materia, quien nos representará correctamente y con todas las pruebas necesarias cuando nos toque el turno”, valoró el diputtado Jaime Morales Carazo. Fuente: END