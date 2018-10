07, Mayo, 2015 07, Mayo, 2015 9:22 a.m. 9:22 a.m.

PLC EXPULSA A 5 DISIDENTES DEL PARTIDO ROJO SIN MANCHA

El Partido Liberal Constitucionalista, suspendió de manera definitiva a los disidentes Carlos Noguera, José Pallais, Freddy Torres, Adán Bermúdez y Guillermo Callejas y además les prohibió usar los símbolos y siglas del Partido para sus fines políticos. La decisión fue tomada por la Junta Directiva del PLC en aras de evitar confusiones de mira al proceso electoral venidero. Quienes fueron expulsados del PLC, ahora pertenecen a los denominados Movimientos “Cruzada PLC y Partido Liberal Constitucionalista Ramiro Sacasa. Según la resolución emitida, estos señores están usurpando los símbolos, emblemas y nombres del partido rojo sin mancha. “Estos señores tienen que abstenerse de utilizarlo o acompañarlo a sus nombres las siglas del PLC o de lo contrario nos veremos forzados a acusarlos por las vías legales”, señalò Jorge Irías, vocero del PLC. Para Adán Bermúdez y José Pallais, la decisión de expulsarlos del Partido fue de Arnoldo Alemán, quien no quiere la unidad de los liberales. “Voy a seguir ocupando el nombre del PLC porque no le pertenece ni es exclusividad de Arnoldo Alemán, que me enjuicie si quiere”, dijo un desafiante Adán Bermúdez. “Esta expulsión solo demuestra que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino de cara a la unidad. Esto deja en evidencia que Arnoldo Alemán no está por la unidad”, manifestó José Pallais. A pesar de las advertencias, los disidentes, afirman que continuaràn visitando a las bases del PLC con el objetivo de desenmascarar el supuesto pacto que Arnoldo Alemán mantiene con el FSLN. 100% Noticias