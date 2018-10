GOBIERNO DE NICARAGUA ESPERA QUE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE NICA SEA DEFINITIVA

9:44 a.m.

Seguimos en solidaridad, en oración y haciendo todo lo que podamos hacer", aseguró Murillo.

Algunas iglesias católicas y evangélicas ofrecieron este miércoles oficios religiosos de agradecimiento por la decisión del tribunal estadounidense.

El gobierno de Nicaragua expresó este miércoles su satisfacción por la decisión del tribunal de Texas, Estados Unidos, de suspender la ejecución del inmigrante nicaragüense Bernardo Tercero, condenado hace 15 años a la pena capital por la muerte de un hombre, y manifestó su deseo de que no sea solamente temporal. "(Queremos) compartir la alegría de todas las familias nicaragüenses por las noticias que llegaron ayer desde Estados Unidos donde aparentemente se aplazó el proceso al nicaragüense Bernardo Tercero", afirmó la portavoz del gobierno y primera dama, Rosario Murillo, a medios oficiales. "Dios mediante que el aplazamiento no sea solo temporal" sino definitivo, como pide su familia en Nicaragua, añadió. Tercero habría sido ejecutado este miércoles por inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas (centro sur de Estados Unidos), por la comisión del delito de homicidio durante un asalto a una lavandería en 1997. El martes, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas resolvió aplazar su ejecución , en respuesta a un recurso promovido por sus abogados que sostienen que a su defendido se le negó un juicio justo. Murillo dijo que el presidente Daniel Ortega, que el pasado 30 de julio abogó por el nicaragüense ante su homólogo estadounidense Barack Obama, continuará dando seguimiento al caso.Por su parte, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes agradeció en una nota prensa "al gobernador de Texas, Greg Abbott y a los miembros del Tribunal de Apelaciones de Texas por escuchar tantas voces que claman por los condenados a la pena de muerte, la cual hoy no tiene ningún sentido".AFP