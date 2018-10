COLOMBIA ALEGA QUE LA HAYA NO ES COMPETENTE PARA RECIBIR DEMANDA DE NICARAGUA

La defensa de Nicaragua

Colombia insistió este lunes en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es competente para recibir la demanda promovida por Nicaragua sobre las fronteras marítimas del Caribe, puesto que después de que su país denunció el pacto de Bogotá el asunto está fuera de la juridicción del tribunal. "La demanda de Nicaragua está fuera de las competencias de la corte", dijo el coagente de Colombia, Manuel José Cepeda en la apertura de los argumentos en La Haya. Nicaragua acudió a la corte para defender que la plataforma continental del país se extiende más allá de las 200 millas naúticas desde su costa. El abogado inglés Micheal Wood, representante de Colombia, recordó que la actual demanda de Nicaragua fue iniciada más de 10 meses después de que el país denunciara el pacto. "Los tratados deben ser interpretados de manera estricta y no amplia", argumentó el abogado. "La posición de Nicaragua es insostenible".La semana pasada, los representantes de Nicaragua ante el tribunal defendieron que si bien el pacto puede ser denunciado, la salida entra en vigor un año después de que el país la notifique. Durante la audiencia, Cepeda recordó además que su país está preparado para firmar un tratado con Nicaragua para aplicar el fallo de la Corte de La Haya de noviembre de 2012, que estableció que Colombia tiene soberanía sobre los siete cayos del archipiélago de San Andrés, pero otorgó a Managua una franja marítima, que merma los derechos económicos de Bogotá. Nicaragua ha criticado al gobierno de Colombia ya que argumenta que las autoridades de Bogotá no aceptan el carácter obligatorio del fallo de la CJP. Bogotá defiende que constitucionalmente los límites marítimos solo pueden modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, por lo que considera que el fallo no es aplicable hasta que no se firme un acuerdo entre ambos países. Además Colombia estima que el fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites vigentes con estos países, los cuales son de obligatorio cumplimiento. Tras el fallo de noviembre de 2012, Managua ha extendido licencias de pesca a los habitantes de las islas y también a permitido a Estados Unidos y a Rusia realizar ejercicios militares contra el narcotráfico en la zona. AFP