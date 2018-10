05, Enero, 2016 05, Enero, 2016 11:48 a.m. 11:48 a.m.

VIDAURRE: ''FSLN DETIENE PROCESO ELECTORAL''

None

Aún se desconocen los motivos por el cual el Consejo Supremo Electoral no convoca a las elecciones generales de este año. Según el candidato presidencial del PLI, Noel Vidaurre, la tardanza se debe a posibles problemas internos dentro del FSLN en la elección de sus candidatos a diputados. No obstante, miembros de este partido y sus aliados negaron la versión de Vidaurre y sostienen que el poder electoral es independiente. El diputado sandinista, José Antonio Zepeda, aseguró que ''existe independencia de poderes''. Aunque la ley electoral no establece una fecha específica para convocar a elecciones, Vidaurre señaló que el CSE ''espera instrucciones del gobierno para llamar al proceso electoral''. Por su parte, Eduardo Montealegre dijo desconocer el porqué aún no se convoca a los comicios electorales, pero espera que este problema sirva ''para que el gobierno reflexione y permita que haya observación electoral'', refirió. La ley electoral solamente establece que las elecciones se efectuarán el primer domingo de mes de noviembre. Stalin Andino/100% Noticias